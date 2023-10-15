«Хезболла» заявила об уничтожении двух танков Израиля на границе с Ливаном

Tекст: Алексей Дегтярев

При атаке против казармы военных Израиля у кибуца Ханита израильская сторона потеряла два танка и бронетранспортер, утверждает телеканал Al Jadeed со ссылкой на заявление «Хезболлы», передает ТАСС.

Несколько израильских военнослужащих получили ранения или погибли, говорится в сообщении.

До этого в воскресенье сообщалось, что израильские военные открыли ответный огонь после обстрела со стороны военного поста у ливанской границы.