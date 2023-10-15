Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
«Хезболла» заявила об уничтожении двух танков Израиля на границе с Ливаном
Израильские военные в воскресенье якобы потеряли два танка, бронетранспортер при атаке боевого крыла «Хезболлы» на границе с Ливаном.
При атаке против казармы военных Израиля у кибуца Ханита израильская сторона потеряла два танка и бронетранспортер, утверждает телеканал Al Jadeed со ссылкой на заявление «Хезболлы», передает ТАСС.
Несколько израильских военнослужащих получили ранения или погибли, говорится в сообщении.
До этого в воскресенье сообщалось, что израильские военные открыли ответный огонь после обстрела со стороны военного поста у ливанской границы.