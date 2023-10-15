Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Израиль обстрелял из артиллерии пост у границы с Ливаном
Израильские военные открыли ответный огонь после обстрела со стороны военного поста у ливанской границы, сообщила армия обороны Израиля.
Пост израильских военных обстреляли в воскресенье из противотанковых ракет на границе с Ливаном, израильская артиллерия открыла ответный огонь в направлении запуска, сообщила армия Израиля, передает РИА «Новости».
В сообщении также указывается об обстреле военного поста движения «Хезболла».
До этого в воскресенье ливанское национальное агентство Al Watanya сообщало, что израильская артиллерия обстреляла прилегающие к границе южные районы Ливана в ответ на вылазки бойцов шиитской «Хезболлы».