Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

Tекст: Вера Басилая

Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.