Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.18 комментариев
На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки
Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы
Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.
Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.