Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей

Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях Польши и Украины

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению политика, не стоит драматизировать ситуацию относительно осложнения отношений Киева и Варшавы, по крайней мере, до 15 октября, когда в Польше состоятся выборы в парламент, так как власти сосредоточены на настроениях избирателей в преддверии выборов, передает ТАСС.

Кулеба предположил, что тот, кто использует тему Волынской резни и тему зерна, получит больше голосов. «Такая их внутренняя логика», – сказал он.



Отношения Украины и Польши усложнились после того, как в сентябре Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет в одностороннем порядке.