Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.8 комментариев
Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей
Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях Польши и Украины
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил проблемы в отношениях с Польшей стоящей перед польскими властями задачей учитывать настроение избирателей в преддверии выборов в парламент страны.
По мнению политика, не стоит драматизировать ситуацию относительно осложнения отношений Киева и Варшавы, по крайней мере, до 15 октября, когда в Польше состоятся выборы в парламент, так как власти сосредоточены на настроениях избирателей в преддверии выборов, передает ТАСС.
Кулеба предположил, что тот, кто использует тему Волынской резни и тему зерна, получит больше голосов. «Такая их внутренняя логика», – сказал он.
Отношения Украины и Польши усложнились после того, как в сентябре Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет в одностороннем порядке.