Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.8 комментариев
Посол России обвинил США в разрушении принципов многосторонней торговли
Посол Антонов раскритиковал США за разрушение выстраиваемых годами принципов многосторонней торговли
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном санкций против ряда судовладельческих компаний за якобы обход «ценового потолка» на российскую нефть.
Антонов заявил, что «очередной санкционный выпад» не удивил, но при этом «поражает маниакальное стремление» США «наказать» Россию. По его словам, «разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли», сообщает в Telegram посольство.
Как заявил посол, российская сторона давно осознала, что «лозунги о свободном рынке для Вашингтона – пустой звук», они нужны США только для «продвижения интересов американского бизнеса», «навязывания невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран».
По словам Антонова, если «американцы не могут выиграть в честной конкуренции» или понимают «провальность собственной ограничительной стратегии», то начинают использовать «весь арсенал вмешательств в функционирование рынков». Так, дружественные России страны подвергаются открытому давлению.
Антонов с «недоумением» отметил, что США создают риск «новых дисбалансов на сырьевых площадках» в ситуации, когда обстановка в глобальном хозяйстве и «без того хрупкая».
Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против двух фирм, базирующихся в ОАЭ и Турции, из-за якобы нарушений ими ценовых ограничений по продаже российской нефти.