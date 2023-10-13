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    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    13 октября 2023, 04:22

    Посол России обвинил США в разрушении принципов многосторонней торговли

    Посол Антонов раскритиковал США за разрушение выстраиваемых годами принципов многосторонней торговли

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном санкций против ряда судовладельческих компаний за якобы обход «ценового потолка» на российскую нефть.

    Антонов заявил, что «очередной санкционный выпад» не удивил, но при этом «поражает маниакальное стремление» США «наказать» Россию. По его словам, «разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли», сообщает в Telegram посольство.

    Как заявил посол, российская сторона давно осознала, что «лозунги о свободном рынке для Вашингтона – пустой звук», они нужны США только для «продвижения интересов американского бизнеса», «навязывания невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран».

    По словам Антонова, если «американцы не могут выиграть в честной конкуренции» или понимают «провальность собственной ограничительной стратегии», то начинают использовать «весь арсенал вмешательств в функционирование рынков». Так, дружественные России страны подвергаются открытому давлению.

    Антонов с «недоумением» отметил, что США создают риск «новых дисбалансов на сырьевых площадках» в ситуации, когда обстановка в глобальном хозяйстве и «без того хрупкая».

    Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против двух фирм, базирующихся в ОАЭ и Турции, из-за якобы нарушений ими ценовых ограничений по продаже российской нефти.

    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 10:10
    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией

    Пушков призвал всерьез отнестись к словам генерала США Милли о возможной войне с Россией

    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к высказыванию бывшего главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявление Милли отражает настроения в правящих кругах США, сохраняющиеся вне зависимости от того, кто находится у власти в Белом доме.

    При этом сенатор указал на рост вероятности того, что США будет не до военного столкновения с Россией. Он напомнил, что трое главных претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии – Трамп, Десантис и Рамасвами – считают главным противником Америки вовсе не Россию, а Китай. Эти политики, как отметил Пушков, призывают отказаться от финансирования Украины и готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня.

    Еще одним фактором, который, по оценке члена Совфеда, снижает вероятность прямого конфликта США с Россией, является множественность вызовов, которые ставят под сомнение американскую гегемонию. Помимо России и Китая это Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах, пояснил сенатор. США перед лицом этих вызовов будут не усилены, а ослаблены конфликтом с ведущей ядерной державой – Россией.

    Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов, чтобы поддерживать свое так называемое глобальное лидерство. Сейчас это уже три кризиса – ближневосточный, украинский и «потенциальный дальневосточный», перечислил сенатор. Уже сейчас военный конфликт в Израиле, по словам Пушкова, требует от Вашингтона «качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке», что в результате может обернуться перенапряжением силы для такой сверхдержавы, как США.

    Напомним, Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявлял, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10–15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.

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    10 октября 2023, 08:56
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев

    NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    @ Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность объединения запросов на помощь Израилю и Украине, пишут американские СМИ.

    Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.

    Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.

    Коментарии (9)
    10 октября 2023, 13:45
    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля

    Спикер Белого дома Кирби эмоционально отреагировал на кадры из Израиля

    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби эмоционально отреагировал на вопросы о конфликте между Израилем и ХАМАС.

    Кирби в прямом эфире телеканала CNN несколько раз откашлялся, некоторое время молчал и затем, извинившись, признался, что ему «тяжело смотреть» на кадры из Израиля, отметив, что речь идет о «человеческих жертвах».

    При этом реакция представителя Белого дома вызвала скепсис у блогеров. В искренность американского чиновника поверили далеко не все.

    На то, как Кирби «чуть не расплакался», обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Театр одного актера! Торжество лицемерия!» – написала она.

    «Оскар ему. Срочно!» – пишет Telegram-канал VLADTODAY.

    Отметим, что Кирби не впервые публично демонстрирует эмоциональную реакцию на сообщения СМИ. Так, в начале российской спецоперации на Украине он использовал ту же формулировку, признаваясь, что ему «трудно смотреть» на кадры, которые показывают в телеэфире. В тот раз он также едва не разрыдался. Комментаторы тогда интересовались, где Кирби брал уроки актерского мастерства.

    Коментарии (16)
    10 октября 2023, 14:12
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

    Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

    Коментарии (16)
    11 октября 2023, 21:46
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    @ U.S. Navy Photo/Mass Communication Specialist 3rd Class Ryan D. McLearnon

    Tекст: Кристина Цыцура

    Второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби.

    По его словам, переброска была давно запланирована, сейчас авианосец и его ударная группа направляются в зону ответственности Европейского командования, передает ТАСС.

    Сначала им предстоит пройти через Атлантический океан и в Средиземное море, «где они будут в готовности при необходимости», рассказал он.

    В США о планах отправить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к израильскому побережью говорили еще во вторник.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Коментарии (14)
    13 октября 2023, 03:30
    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем

    Комиссия при Конгрессе США призвала к расширению модернизации ядерных сил из-за потенциального конфликта с Россией

    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем
    @ Federal government of the United States/<br>Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ядерные силы недостаточно подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, требуются количественные и структурные изменения, говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

    В комиссию, занимающуюся вопросами американской стратегической концепции, вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга, передает ТАСС.

    В докладе комиссии при Конгрессе США подчеркивается, что равными с США атомными арсеналами в будущем могут обладать сразу две державы – Россия и Китай. В таком случае запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна», требуется «корректировка потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных». При этом в докладе ядерный конфликт с Россией и Китаем рассматривается как все более вероятный. В докладе содержится призыв быть готовыми дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах, передает РИА «Новости».

    «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия», – сказано в докладе.

    Подчеркивается, что США и союзникам нужно быть готовыми «к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно».

    Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями подвергла критике доклад, поскольку «в нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий».

    Напомним, стратегическое командование ВВС США сообщало, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению.

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    10 октября 2023, 08:30
    Стоимость нефти скорректировалась после роста

    Мировые цены на нефть начали коррекцию после роста на геополитических рисках

    Мировые цены на нефть во вторник начали коррекцию после роста почти на 4% накануне на фоне обострения ситуации вокруг Израиля.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 снизилась на 0,53%, достигнув 87,68 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,61%, до 85,86 доллара, передает РИА «Новости».

    Напомним, что накануне рост котировок достигал 4% на фоне событий в Израиле. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Инвесторы стали опасаться, что конфликт может повлиять на прогнозы энергетических поставок.

    «Когда мы наблюдали палестино-израильские конфликты в прошлом, заложенная в цены ценовая премия на нефть была временной из-за ограниченного воздействия на предложение», – цитирует Bloomberg директора отдела исследований сырьевых товаров горнодобывающей и энергетической отраслей Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара. Он признал, однако, что на данный момент есть реальный сценарий перебоев на рынке в зависимости от последствий ситуации для Ирана.

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    11 октября 2023, 08:21
    Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов, и сейчас Соединенные Штаты готовятся развязать очередную выгодную для себя войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

    Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

    Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

    Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

    Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

    Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.

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    11 октября 2023, 20:59
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал очевидным фактом, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал.

    «То, что это провал, – это очевидная вещь», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы телеведущего канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    По словам Путина, США «практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы». Он напомнил, что «в эти инструменты были включены несколько стран, в том числе Россия».

    «Практически они [США] монополизировали процесс урегулирования», – сказал он.

    Ранее Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США.

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    11 октября 2023, 13:14
    В российской Службе внешней разведки прокомментировали отставку Маккарти

    Глава СВР России Нарышкин заявил, что отставка Маккарти иллюстрирует пагубность курса США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Недавняя отставка спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти хорошо иллюстрирует пагубность курса Белого дома на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошел в сговор с администрацией Белого дома, дабы «протолкнуть» очередной пакет военной помощи Украине объемом в 24 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Нарышкин заметил, что отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

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    10 октября 2023, 12:13
    На Западе предсказали скачок цен на нефть до 100 долларов

    Politico: Палестино-израильский конфликт может привести к росту цен на топливо

    Tекст: Ольга Никитина

    Расширение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться ростом цен на нефть, пишут американские СМИ со ссылкой на аналитиков энергетической отрасли.

    В статье газеты Politico говорится, что конфликт между Тель-Авивом и радикальным палестинским движением ХАМАС может привести к тому, что Соединенные Штаты решат ужесточить санкции в отношении Ирана, который поддерживает Палестину. Кроме того, под угрозой окажутся перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Также есть риск расширения конфликта. И любое из этих последствий, по оценке издания, может привести к резкому скачку цен на топливо, передает ТАСС.

    По мнению главы энергетической консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу, цены, вероятнее всего, вырастут, но не столько из-за прямого влияния конфликта на поставки, сколько из-за опасений вовлечения в ситуацию других игроков, в том числе Ирана.

    Если президент США Джо Байден действительно ужесточит санкции в отношении Ирана, то, как полагают некоторые аналитики энергетической отрасли, мировые цены на нефть могут превысить символический ориентир в 100 долларов за баррель.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.

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    12 октября 2023, 09:38
    В Белом доме заявили, что почти исчерпали средства для Киева

    Спикер Белого дома Кирби: У США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Администрация США, по словам Кирби, после выделения недавнего транша помощи киевскому режиму приближается к моменту, когда ресурсы на финансирование Украины будут исчерпаны, передает «Газета.Ru».

    При этом спикер Белого дома заверил, что у американских властей есть необходимые фонды для поддержки в ближайшее время как Израиля, так и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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    10 октября 2023, 08:48
    Лавров увидел рост рисков глобального конфликта

    Лавров: Риски глобального конфликта растут, Запад спровоцировал серьезный кризис в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Западное меньшинство проводит агрессивную и узкокорыстную линию, в результате их действий в международных отношениях возник серьезный кризис, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В статье (текст опубликован на сайте МИД) руководителя российского внешнеполитического ведомства «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности» говорится о росте рисков глобального конфликта, передает ТАСС.

    Глава МИД указал, что направленность действий Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на развал сложившейся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности. При этом попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие производятся под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Лавров.

    Под эту задачу, как отметил глава МИД, и создаются военно-политические альянсы вроде AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, «тройки» США – Япония – Республика Корея, «четверки» Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон. Причем направленность таких усилий против России и Китая не скрывается, констатировал Лавров.

    Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад уделяет особое внимание экспансии на постсоветском пространстве. После распада СССР, написал Лавров, США неприкрыто вознамерились подмять под себя Украину. Он привел слова врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, «публично и даже с гордостью» прозвучавшие в конце 2013 года, о том, что на пестование послушных политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов.

    Накануне Лавров заявил, что в палестино-израильском противостоянии произошел беспрецедентно острый виток, который подтвердил нежизнеспособность нынешнего статус-кво в зоне конфликта.

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