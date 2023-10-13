Посол России обвинил США в разрушении принципов многосторонней торговли

Посол Антонов раскритиковал США за разрушение выстраиваемых годами принципов многосторонней торговли

Tекст: Антон Антонов

Антонов заявил, что «очередной санкционный выпад» не удивил, но при этом «поражает маниакальное стремление» США «наказать» Россию. По его словам, «разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли», сообщает в Telegram посольство.

Как заявил посол, российская сторона давно осознала, что «лозунги о свободном рынке для Вашингтона – пустой звук», они нужны США только для «продвижения интересов американского бизнеса», «навязывания невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран».

По словам Антонова, если «американцы не могут выиграть в честной конкуренции» или понимают «провальность собственной ограничительной стратегии», то начинают использовать «весь арсенал вмешательств в функционирование рынков». Так, дружественные России страны подвергаются открытому давлению.

Антонов с «недоумением» отметил, что США создают риск «новых дисбалансов на сырьевых площадках» в ситуации, когда обстановка в глобальном хозяйстве и «без того хрупкая».

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против двух фирм, базирующихся в ОАЭ и Турции, из-за якобы нарушений ими ценовых ограничений по продаже российской нефти.