Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
Telegram обязали назначить представителя в ЕС для контроля контента
ЕК призвала Telegram назначить представителя в ЕС для контроля контента
Интернет-платформа Telegram обязана назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с Еврокомиссией для контроля контента в рамках Акта цифровых услуг Евросоюза, сообщил представитель ЕК Йоханнес Барке.
Действие Акта о цифровых услугах ЕС на Telegram распространится с 17 февраля 2024 года, к этой дате интернет-платформа обязана назначить юридического представителя в ЕС, передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия подготовила два законопроекта – Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В них прописана ответственность интернет-платформ за нарушение конкуренции и дискриминацию в Сети: штрафы до 10% от годового мирового оборота компании и структурное разделение бизнеса через принуждение компании к продаже активов, интеллектуальной собственности или брендов.