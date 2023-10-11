Политолог объяснил обозначенные президентом приоритеты развития энергетики

Политолог Асафов: Путин предложил план достижения полного энергетического суверенитета России

Tекст: Андрей Резчиков

«Четыре основных приоритета развития энергетики, которые выделил Путин, – это внутренние потребности России, создание максимальной добавленной стоимости, формирование полного суверенитета отрасли и новые направления поставок», – отметил политолог Александр Асафов.

Насыщение отечественных отраслей топливом и энергетическая поддержка – приоритетная задача, которая касается не только сельского хозяйства и домовладений, но и массы других направлений. «Создание максимальной добавленной стоимости на внешних рынках также ведет к пополнению российского бюджета. А поскольку повышение благосостояния россиян является одним из базовых приоритетов государства, то и развитие ТЭК в этом контексте также необходимо», – добавляет эксперт.

По сути, глава государства в присутствии международных экспертов говорит о приоритетах развития российской энергетики, что позволяет «отрасли выстраивать работу с понятными перспективами». «Энергетический суверенитет также напрямую касается обрабатывающей промышленности, создания необходимой инфраструктуры, мощностей, технических решений в промышленном производстве для нужд в сфере ТЭК, поскольку многое было завязано на внешние поставки», – пояснил спикер.

Превращение России из поставщика сырья в центр конкурентоспособных производств и компетенций, создание добавочной стоимости начнет способствовать развитию экономики. «Здесь есть определенные подвижки. Это ООО «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, Амурский газоперерабатывающий завод, строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. Но надо сделать значительно больше. Направления понятны, коль скоро мы знаем очевидные приоритеты», – отметил Асафов.

Россия должна не только расширять свое присутствие на перспективных рынках, но и увеличивать потребности внутри страны, поскольку это тоже один из приоритетов. «Когда мы говорим о конечном потребителе, то Путин указывает на необходимость расширять перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации, включив в него участников спецоперации и инвалидов первой группы. Это предложение будет востребовано. Несмотря на то что проект полной газификации реализуется, все равно еще есть определенные места и районы, где стоит приложить усилия», – считает собеседник.

По словам эксперта, у России есть большие успехи в достижении суверенитета в топливно-энергетической промышленности. «Учитывая наши естественные преимущества, мы под руководством президента обращаем их в развитие и в рост, а не устраиваем бездумную распродажу собственных ресурсов», – подытожил Асафов.

Напомним, в среду в ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН) президент Владимир Путин заявил, что топливно-энергетический комплекс страны проходит этап структурной трансформации. Среди обозначенных приоритетов заявлено достижение полного технологического суверенитета и расширение географии экспорта.

По словам Путина, не менее важными приоритетами являются обеспечение и качественное развитие внутреннего рынка, создание максимальной добавленной стоимости продукции.

Президент также напомнил, что Россия, несмотря на «самую зеленую структуру» энергетики, не отказывается от цели добиться нулевых выбросов. При этом доля атомной энергетики в стране с нынешних почти 20% вырастет до 25%. Есть и «масштабные планы в области СПГ»: «В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое, до 100 млн тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает 6 трлн рублей».

Говоря о субсидиях на газификацию, президент предложил давать скидки на оборудование и подключение участникам спецоперации на Украине и инвалидов первой группы.