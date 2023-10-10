Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.3 комментария
Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
Некоторые решения Израиля в ходе конфликта с ХАМАС в секторе Газа противоречат международному праву, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
При этом он отметил, что Израиль имеет право защищать себя, передает ТАСС.
Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз призывает открыть гуманитарный доступ в сектор Газа и дать выйти оттуда беженцам. Он также добавил, что ЕС должен нарастить гуманитарную помощь жертвам конфликта.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине.