Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ у поселка Клещеевка (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

У Курдюмовки и Андреевки (ДНР) поражена живая сила и техника ВСУ. На этом направлении украинская сторона потеряла за сутки до 165 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила две атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны у поселка Приютное (Запорожская область) и поразила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ у Новомихайловки, Никольского и Старомайорского (ДНР).

Там ВСУ потеряли до 200 человек, два автомобиля и гаубицу Д-20. У Новомихайловки также уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовиков 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ к юго-востоку от Кузьмино и Червоной Дибровы в ЛНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Кременной (ЛНР), Григоровки и Торского (ДНР).

ВСУ потеряли на этом направлении до 60 человек, две бронемашины и гаубицы Д-20 и Д-30.

«Западная» группировка отразила четыре атаки штурмовиков 115-й механизированной бригады ВСУ у поселка Лиман Первый (Харьковская область). Уничтожено до 25 украинских бойцов, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777 и две САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении поражены подразделения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ у Работино и к северо-западу от Вербового (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 80 человек, танк, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

На Херсонском направлении украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих и 12 автомобилей.