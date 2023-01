Греция обвинила Турцию в 44 вторжениях в воздушное пространство за день В Турции подсчитали процент доставленного в бедные страны вывезенного с Украины зерна Минсельхоз Турции: Лишь 5,4% вывезенного с Украины зерна доставлено бедным странам 9 января 2023, 11:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Почти 17 млн тонн сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации «зерновой сделки». Лишь 5,4% от общего объема продовольствия доставлено бедным странам, сообщил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи. По словам Киришчи, на 8 января по зерновому коридору на 633 судах вывезено 16,9 млн тонн сельхозпродукции и лишь 5,4% из этого объема доставлено бедным странам, передает ТАСС. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала свыше 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Большая часть зерна направляется в беднейшие страны. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно. Турция закрыла пролив Босфор для судоходства Управление береговой охраны Турции временно закрыло пролив Босфор для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана 8 января 2023, 07:14 Текст: Антон Никитин

Управление береговой охраны Турции сообщило о временной приостановке судоходства в проливе Босфор в обе стороны из-за сильного тумана. Управление информировало, что с 04.35 движение судов в проливе Босфор временно прекращено в обоих направлениях из-за сильного тумана, передает ТАСС. В начале декабря главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов. В результате в водах Турции образовался затор из нефтетанкеров. Кроме того, 27 октября Турция также закрывала пролив Босфор для судоходства. В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для присоединения к НАТО 8 января 2023, 17:11 Текст: Кристина Цыцура

Власти Турции выдвинули невыполнимые для Швеции условия, которые касаются вступления страны в НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона». По его словам, власти Турции подтвердили, что Швеция выполнила обещанное, но также захотели того, чего Стокгольм не может и не хочет дать, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Напомним, Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство.В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности. Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. В начале ноября генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. Вместе с тем, Турция вновь выступила против. «Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», – заявил тогда глава МИД Мевлют Чавушоглу. 29 ноября также состоялись встречи с главами МИД НАТО и представителями Швеции и Финляндии в Бухаресте. В Турции отмечали, что переговоры идут в позитивном духе, но есть шаги, которые все еще нужно предпринять. В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, осужденного в республике за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом Стокгольм совершил конкретный шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО. Однако этого оказалось недостаточно. В Турции допустили применение проданных БПЛА против страны-покупателя Глава компании Baykar Байрактар: Турция при необходимости может применить проданные другой стране БПЛА против покупателя 7 января 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Турция при необходимости имеет возможность направить проданные другой стране ударные беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) против государства-покупателя с целью обеспечения собственной безопасности, сообщил глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если страна, купившая турецкие БПЛА, обернет их против Анкары, Сельчук Байрактар заявил в интервью телеканалу TV100, что беспилотники – это высокотехнологичные устройства, которые оснащены программным обеспечением. Как заверил глава турецкой компании, только те, кто разрабатывает эту технологию, «доминируют» над программным обеспечением, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Yeni Akit. Он также отметил, что компания Baykar находится в тесных отношениях со странами-покупателями своих БПЛА и не имеет таких ожиданий. Кроме того, добавил Байрактар, у Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники. На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ. Напомним, в августе минувшего года генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Позже стало известно, что на этом заводе планируется выпускать сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Власти Турции объявили о готовности инфраструктуры для газового хаба Министр энергетики Турции Донмез заявил о готовности инфраструктуры для газового хаба и торговой площадки для Европы 7 января 2023, 02:55 Текст: Антон Никитин

Инфраструктура для создания в Турции газового хаба и торговой площадки для Европы готова, заявил турецкий министр энергетики Фатих Донмез. Как заявил Донмез в эфире телеканала Habertürk, завершается разработка дорожной карты по созданию в Турции газового хаба. При этом он выступил с утверждением, что физическая инфраструктура в Турции готова. Министр также сообщил, что программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены, так как последние четыре года власти Турции управляют торговой газовой платформой для внутреннего рынка, передает ТАСС. Кроме того, чиновник информировал, что власти Турции ведут переговоры с другими странами о ценообразовании в соответствии с имеющимися ожиданиями иностранных рынков. Донмез сообщил, что вопросы создания хаба и ценообразования Анкара уже обсуждает с Болгарией и Македонией, которые, по словам министра, заявили о своей поддержке проекта. Министр выразил уверенность, что Турция сможет создать прозрачный рынок торговли газом, к которому каждый будет испытывать доверие. Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудили по телефону проект создания в Турции газового хаба. Ранее власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения. Турция захотела обсудить с Россией отсрочку оплаты за газ Министр энергетики Турции Донмез: Анкара продолжает переговоры с Москвой об отсрочке оплаты за газ 7 января 2023, 03:58 Текст: Антон Никитин

Анкара продолжает переговоры с Москвой по вопросу отсрочки оплаты за природный газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Как сообщил Донмез в эфире телеканала Habertürk, переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям, в том числе речь идет об отсрочке оплаты, передает ТАСС. Министр энергетики и природных ресурсов Турции выразил мнение, что наиболее важным вопросом для всех стран на данный момент является безопасность и бесперебойность поставок. При этом он отметил, что в этом плане у Анкары не было проблем с Россией. Донмез признал, что цена, конечно, тоже имеет значение, но это, по словам министра, «деловые вопросы». Он сообщил, что компания Botas ведет переговоры с Газпромом. Министр выразил мнение, что предложение России о создании газового хаба в Турции – это «свидетельство доверия» к Анкаре. Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы. Власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения. Власти Турции назвали поставщиков газа на торговую площадку для Европы Министр энергетики Турции Донмез: РФ, Азербайджан и Иран могут стать игроками на газовой торговой площадке для Европы 7 января 2023, 03:32 Текст: Антон Никитин

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Россия, Азербайджан и Иран могут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы. Донмез заявил в эфире телеканала Habertürk, что Анкара открывает торговую газовую площадку, местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ. По словам министра, игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы могут стать Азербайджан, Россия, Иран, а также сама Турция, передает ТАСС. Он отметил, что в эксплуатацию введены две нитки газопровода «Турецкий поток», одна из которых идет на Болгарию. Кроме того, по словам чиновника, у Турции много терминалов. Он также выступил с утверждением, что Турция расположена близко к источникам газа. Донмез сообщил, что, по планам Анкары, за обслуживание сделок на хабе будет взиматься плата, цена на газ будет индексироваться в соответствии со стоимостью на рынках Западной Европы, что, по его словам, якобы станет преимуществом для юго-восточной Европы. Говоря об отношениях с Россией в газовой сфере, министр напомнил, что контракты с РФ реализуются уже много лет, Россия стала первым поставщиком газа в Турцию еще при покойном Озале (Тургут Озал, президент Турции 1989 – 1993). Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы. В Турции оценили разведанные запасы черноморского газа 7 января 2023, 13:25 Текст: Ольга Иванова

Запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он пояснил, что доказанные запасы природного газа на месторождении «Сакарья» достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции

Турция должна одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку и Швеция, и Финляндия выполнили договоренности с Анкарой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Во время конференции «Народ и оборона» в шведском местечке Селен Столтенберг выразил надежду, что Турция «как можно скорее» ратифицирует заявку Швеции. По его мнению, после подачи заявки Швеция стала «более безопасной страной», она «все больше интегрируется», НАТО нарастило присутствие в регионе. По совам Столтенберга, немыслимо, чтобы альянс сейчас не помог Швеции в случае угрозы – страна «получила двусторонние гарантии безопасности от США, Великобритании и многих других стран НАТО в рамках процесса вступления», передает ТАСС со ссылкой на SVT. Напомним, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона», заявил, что Турция требует от Швеции невыполнимых для Стокгольма условий. Новости СМИ2 При обрушении крыши отеля в Турции пострадали 32 человека Глава Минздрава Турции Коджа: В результате обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш пострадали 32 человека 8 января 2023, 00:58 Текст: Антон Никитин

В результате произошедшего в субботу обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш в приграничной с Арменией турецкой провинции Карс пострадали 32 человека, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Как сообщил турецкий чиновник, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 32 человека, из них девять госпитализированы. Он уточнил, что состояние пострадавших в целом хорошее, передает ТАСС. По имеющейся у телеканала CNN Türk информации, инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны. Отметим также, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в субботу утром у западного побережья Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северо-западу от города Измир с населением около 2,5 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда землетрясения составила 5,0. Напомним, в конце декабря минувшего года в Турции в результате взрыва в ресторане погибли семь человек. Турция проинформировала Армению об отмене запрета на авиаперевозки грузов 6 января 2023, 18:29 Текст: Алексей Дегтярев

Анкара официально сообщила Еревану о снятии запрета с прямых авиаперевозок грузов, сказал пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ваан Унанян. Турция сообщила о снятии запрета в пятницу, заявил Унанян в беседе с ТАСС. Он напомнил, что выполнение прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией – это одна из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года. Ереван ожидает, что и другое соглашение, предусматривающее возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также реализуется в скором времени. До этого в пятницу СМИ сообщали, что стороны договорились снять препятствия грузовым авиаперевозкам. Новости СМИ2 В Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков Sabah: Готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь боевиков задержали 7 января 2023, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

Полиция Турции задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство*» (террористическая организация, запрещена в России), планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщили местные СМИ. Газета Sabah пишет, что двое подозреваемых – граждане Узбекистана и Таджикистана – пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля, передает РИА «Новости». Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации. Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ* в Афганистане и планировали «кровавый» теракт с использованием взрывчатки. Ранее сообщалось, что иностранца, который предположительно причастен к ИГ, задержали в Стамбуле. Стало известно о договоренности Армении и Турции по прямым авиаперевозкам 6 января 2023, 17:22 Текст: Алексей Дегтярев

Ереван и Анкара договорились убрать препятствия грузовым авиаперевозкам, такое соглашение достигнуто в ходе переговоров, утверждают СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В ходе переговоров специальные представители процесса по нормализации отношений между странами смогли договориться об устранении препятствий прямым грузовым авиаперевозкам между двумя странами, сообщил телеканал Haberturk передает РИА «Новости». Источники канала сообщили, что об этом решении турецкое министерство торговли известило ассоциацию турецких экспортеров. Новости СМИ2 Эрдоган осудил ситуацию с торговлей оружием при украинском кризисе Эрдоган обвинил мировое сообщество в заботе о торговцах оружием, а не об урегулировании ситуации на Украине 9 января 2023, 02:26 Текст: Антон Антонов

Международное сообщество не предприняло мер для урегулирования ситуации на Украине, зато «помогает торговцам оружием», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган заявил, что Турция заботится об установлении мира, поэтому поддерживает общение как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на TRT. Напомним, Эрдоган заявил, что страны Запада занимались только провокациями, не предпринимая попыток выступить в роли посредников в кризисе на Украине. Турецкая компании Baykar активно поставляет ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar Киеву. По поручению президента Украины Владимира Зеленского Сельчуку Байрактару вручен орден «За заслуги» третьей степени. Стало известно о возможной встрече Лаврова с главами МИД Сирии и Турции в Москве Саудовская газета Asharq Al-Awsat сообщила о возможной встрече Лаврова с главами МИД Сирии и Турции в Москве 8 января 2023, 23:00 Текст: Антон Антонов

В среду в Москве могут состояться переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Сирии и Турции Фейсалом Микдадом и Мевлютом Чавушоглу, сообщает саудовская пресса. К встрече может присоединиться глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Встреча министров должна пройти в рамках подготовки к переговорам президентов России, Сирии и Турции, передает ТАСС со ссылкой на Asharq Al-Awsat. Саудовское издание пишет, что ОАЭ предложили площадку для саммита на высшем уровне. Если же саммит пройдет в Москве, в ней может принять участие представитель ОАЭ высокого ранга. Также обсуждается организация встречи представителей четырех стран со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Женеве 23 января. Asharq Al-Awsat пишет, что ОАЭ хотят «подтвердить позицию» о нормализации отношений с Сирией. Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, посвященные урегулированию сирийского кризиса. Новости СМИ2 Греция обвинила Турцию в 44 вторжениях в воздушное пространство за день Греция заявила о 44 вторжениях турецких ВВС в ее воздушное пространство за сутки 9 января 2023, 04:27 Текст: Антон Антонов

В воскресенье ВВС Турции 44 раза вторгались в национальное воздушное пространство Греции, сообщил греческий генштаб национальной обороны. Как сообщается, воздушные границы над Эгейским морем, в частности, нарушали разведывательный военно-транспортный самолет CN-235 и два беспилотника. Один раз ВВС Турции пролетели над островом Канделюсса. Генштаб заявил, что «во всех случаях турецкие самолеты были опознаны и перехвачены греческими истребителями». Греция заявила, что десятки вторжений в греческое воздушное пространство произошли и 6 января, когда в стране отмечали праздник Крещения Господня, передает ТАСС со ссылкой на EPT1. Напомним, катера береговой охраны Турции и Греции устроили стрельбу в Эгейском море. Президент Турции Тайип Эрдоган потребовал, чтобы Греция отказалась от «антитурецких» планов в Эгейском море. Греция заявила, что никаких «антитурецких» планов у нее нет, они лишь защищает свой суверенитет и свои суверенные права.