Политолог: Напряженная мировая ситуация сбивает штукатурку политкорректности

Лукьянов: Принц Гарри напомнил жителям бывших колоний Британии, что они для колонизаторов по категории людей не проходят

Напряженная мировая ситуация сбивает штукатурку политкорректности, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», напряженная мировая ситуация сбивает штукатурку политкорректности.

Политолог выразил уверенность, что откровения главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про европейский сад в мировых джунглях уже произвели на эти так называемые джунгли впечатление, а теперь еще и принц Гарри поведал в мемуарах, как он убил примерно 25 афганцев во время военной службы в Афганистане. Более того, как отметил Лукьянов, британский принц высказал свое совершенное безразличие к этим убийствам. Глава Совета по внешней и оборонной политике сравнил отношение британского принца к этим убийствам с игрой в шахматы, в ходе которой игрок стремится убрать с доски побольше фигур. По словам политолога, если Гарри хотел еще раз напомнить жителям бывших британских колоний, что они для колонизаторов по категории людей не проходят, то у него это получилось.

Накануне британский принц Гарри сообщил в своих мемуарах «Spare» («Запасной»), что во время службы в Афганистане убил 25 человек – «вражеских комбатантов».