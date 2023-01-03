В Самарской области почтили память погибших в СВО воинов

В Самаре и Тольятти почтили память погибших в спецоперации воинов

Жители Самары провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих. Также траурные мероприятия прошли в других городах Самарской области.

Митинги прошли в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Местные жители, представители региональных общественных организаций и члены женсовета 2-й гвардейской армии почтили память погибших военных, в честь которых был дан прощальный залп, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает ГТРК «Самара».

Как отметила председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, весь город оказывает поддержку семьям погибших, передает РИА «Новости».

«Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет. Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», – подчеркнула она.

Напомним, ранее в районе населенного пункта Макеевка ВСУ обстреляли пункт временного размещения российских войск. По информации Минобороны России, в результате обстрела погибли 63 военнослужащих.