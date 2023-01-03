В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Необходимо обсудить сокращение количества выходных дней на Новый год, просто сократить эти выходные будет неправильно, считает глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Нилов рассказал РИА «Новости», что дискуссия о необходимости длинных новогодних выходных будет продолжаться до тех пор, пока не будут предприняты какие-либо шаги. Он подчеркнул, что просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно.

Нилов отметил, что противники длинных новогодних выходных есть и среди профессионального сообщества. По его словам, следует провести социологическое исследование и обсудить вопрос сокращения выходных на площадке трехсторонней комиссии.

При этом сам депутат поддерживает сохранение длинных новогодних выходных. Он предложил сделать 31 декабря выходным днем, зафиксировать в Трудовом кодексе, перенеся его с 8 января.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни – распределить равномерно, по три дня.

В Кремле заявили, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной думы.