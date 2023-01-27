Япония ввела санкции против 36 россиян и ряда российских организаций

Сатановский: Польша хочет переписать историю Освенцима за счет России

Потомки узников Освенцима, скорее всего, и не знают о том, что творит сегодня Запад и Польша, пытаясь переписать историю тех страшных событий. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Сатановский. Ранее власти Польши не пригласили российскую сторону на мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима.

«Поляки готовятся к войне с нами, именно поэтому они не приглашают российских дипломатов на мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения Освенцима», – заявил политолог Евгений Сатановский.

«Я убежден, что большинство потомков жертв Освенцима, скорее всего, даже понятия не имеют о том, что творят польские власти. Несмотря на то, что это вопиющая ситуация, западная пресса, к которой относятся и израильские СМИ, крайне мало затрагивает эту тему, а иногда и не пишет об этом вовсе», – отметил он.

«В Израиле эта тема достаточно жестко цензурируется. Максимум, что будет – это небольшие нейтральные крики о том, что поляки неправильно себя ведут. Но это явно не перейдет в попытку припомнить, кто кем был в той войне и сразу после нее», – убежден собеседник.

«Россия уже реагирует на это самым жестким образом, и наш МИД, и политическое руководство страны четко заявляют нашу позицию, поскольку переписывание истории Великой Отечественной войны отвратительно и недопустимо. Кроме того, переписывание производится именно за счет России, чтобы свести до нуля вину Запада и в Холокосте, и в пособничестве Гитлеру», – полагает эксперт.

«Если сейчас мы закроем глаза на все происходящее, то случится еще более страшная трагедия. История уже повторяется. В прошлую войну пытались уничтожить всех евреев, сейчас хотят покончить со всеми русскими, а механизмы те же», – подчеркнул Сатановский.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что власти Польши не пригласили российских дипломатов на мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения Освенцима.

В своем Telegram-канале она рассказала, что каждый год в музее «Аушвиц-Биркенау», который находится на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проводилось памятное мероприятие, посвященное годовщине освобождения узников Красной армией. Прежде в нем принимал участие посол России в Польше.

В январе 2022 года российским дипломатам впервые не предоставили слова, весной закрыли экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны. Как заявила Захарова, экспозицию закрыли «под диким предлогом: мол, истек срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями». При этом «российскую сторону никто о закрытии даже не уведомил».

В 2023 году российских диппредставителей «на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе», сообщила она. Захарова заявила: «Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть».

Захарова отметила, что «проблемы вокруг Аушвица» начались еще в 2004 году, когда польская сторона «осталась недовольна» материалами, подготовленными российскими экспертами, – открытие обновленной экспозиции отложили «аж до 2013 года». В качестве предлога указывалось, что «выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939–1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР».

Вместе с тем ФСБ обнародовала новое свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима. Рассекречен архивный документ с рассказом бывшего узника «Аушвица», старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому посчастливилось бежать из концлагеря. Поскольку офицер обладал хорошим литературным слогом, сотрудники управления «Смерш» первого Украинского фронта в августе 1944 года попросили его изложить информацию о «фабрике смерти» в виде краткого очерка.

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