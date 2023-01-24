Представлена концепция техразвития России до 2030 года

Кабмин представил концепцию технологического развития России до 2030 года

Российское правительство представило предварительный проект концепции технологического развития для страны до 2030 года, пишут знакомые с документом СМИ.

Отмечается, что одним из основных инструментов развития станет кредитование под залог интеллектуальной собственности. Авторы концепции предлагают наделить российские власти правом передавать организациям права на итог интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, позволит помочь перевести разработки из оборонной сферы в гражданскую, передает «Коммерсант».

Так, авторы концепции подчеркивают, что понадобится локализация производств около 300-400 наименований промышленной продукции и комплектующих. А поддержать разработку новых производств поможет возможность взять промышленную ипотеку. При этом для отвечающих за реализацию должностных лиц будет предусмотрено «право на риск», которое смягчит последствия при недостаточных результатах.

По мнению опрошенных изданием участников IT-рынка, такой механизм необходим, однако он может не сразу начать работать именно в России, так как в стране пока недостаточно развит институт интеллектуальной собственности.

Среди рисков отмечается возможность исчерпания техресурса, утечка высококвалифицированных кадров и отставание в создании новых технологий.

В разработке документа участвуют Минцифры, Минпромторг, Минобрнауки и другие министерства, ведущие вузы и госкорпорации.

Президент Владимир Путин поручил создать и утвердить концепцию технологического развития страны в сентябре 2022 года. Он указал, что в концепции должны предусматриваться цели технологического развития, механизмы по их достижению, количественные показатели по этим параметрам.