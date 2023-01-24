Дроны ВС России смогли вычислить иностранных наемников по сотовым телефонам

В Минобороны заявили, что дроны Российской армии вычисляют иностранных наемников по мобильным телефонам

Операторы БПЛА российских военных осуществляют поиск местоположения иностранных наемников по зарубежным номерам мобильных телефонов с помощью бортового оборудования, сообщает Минобороны.

Из видеозаписи опубликованного ведомством ролика следует, что процедура состоит из нескольких этапов: распаковка и сборка БПЛА и катапульты, его подготовка к старту, вылет, выполнение поставленной боевой задачи, при которой осуществляется управление БПЛА операторами на наземном пункте управления, а после – рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника и возвращение беспилотника с приземлением парашютным способом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По словам командира отделения беспилотников с позывным «Старый», в данный момент обнаружены аппараты Чехии. Разведка выяснила, что это было скопление наемников, цели были уничтожены.

Уточняется, что обнаружить абонентов связи стандартов GSM и LTE помогает бортовое оборудование «Орлан-10».

«После передачи выясненных координат военные ожидают командования из центра – работать по ним или нет, и довести доразведку самолетом с камерой», – объяснил командир.

Напомним, в России создали модульную видеосистему раннего обнаружения и идентификации летающих БПЛА, которая предназначена для защиты периметра критически важных объектов.