Участник «Лидеров России» создал систему для обнаружения беспилотников

Модульную видеосистему раннего обнаружения и идентификации летающих беспилотников создал участник конкурса «Лидеры России» Анатолий Каляев, она предназначена для защиты периметра критически важных объектов.

Ученые из Таганрога разработали новую технологию обнаружения, идентификации и сопровождения групповых или единичных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на видео, получаемом с камер и тепловизоров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На ее основе создан мобильный комплекс, который оперативно устанавливается в городской среде и эффективно работает в различных погодных условиях, рассказал завлабораторией НИИ многопроцессорных вычислительных систем им. академика Каляева Южного федерального университета, победитель трека «Наука» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Анатолий Каляев.

«Стремительное развитие технологий беспилотников привело к тому, что сегодня БПЛА все чаще применяются для нанесения атак по критическим объектам и несанкционированного слежения за особо охраняемыми территориями. Поэтому актуальной стала проблема раннего обнаружения и идентификации БПЛА и их групп. В настоящее время для этого, как правило, используются дорогостоящие радиолокационные системы, но они неспособны эффективно определять малоразмерные цели, а кроме того, малоэффективны в условиях городской среды», – пояснил он.

В основе системы обнаружения лежит использование телевизионных и тепловизионных камер, получаемые с них изображения обрабатываются с помощью целого ряда новых методов и алгоритмов.

Ученый пояснил, что маленькие беспилотники, до 40 см плохо обнаруживаются радиолокаторами, поэтому приходится работать с видеосигналом, и обработка изображений очень сложна и связана с трудоемкими вычислениями.

«Для решения задачи посредством мобильного комплекса необходимо было создать новые параллельные и многопоточные методы и алгоритмы, позволяющие улучшать качество видео, выделять контрастные объекты, отфильтровывать ложные и идентифицировать оставшиеся. Говоря простыми словами, система работает так: сначала мы фиксируем и улучшаем изображение, затем ищем объекты, идентифицируем их, определяем координаты и направление движения, потом решаем, что с ним делать. Например, гражданские БПЛА можно приземлить», – сказал автор разработки.

Созданная Каляевым технология уже используется при создании некоторых прототипов перспективных российских систем автоматического видеообнаружения и идентификации воздушных целей различного назначения.