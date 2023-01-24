Бразилия попросила перенести председательство в БРИКС на 2025 год

МИД: Бразилиа в 2019 году попросила Москву перенести председательство Бразилии в БРИКС на 2025 год

Бразилиа в 2019 году обратилась к Москве с просьбой перенести председательство Бразилии в БРИКС на 2025 год, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве сообщили, что в 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить «Группу двадцати» в 2024 года. В МИД РФ добавили, что Бразилия предложила России взять на себя эти функции в 2024 году, передает РИА «Новости».

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров, договоренность получила поддержку остальных участников «пятерки» и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами.

В ноябре минувшего года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что участниками БРИКС хотели бы стать как минимум 12 стран, авторитет сообщества в мире растет.