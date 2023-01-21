Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию

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21 января, суббота  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 4 комментария

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
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    Главная тема


    Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

    «расистские высказывания»


    В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова

    Украина


    Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию

    «иностранцы в Анталье»


    Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию

    Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
    		    21 января 2023, 16:46
    Фото: Uwe Kraft/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

    Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».

    По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.

    Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.

    Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».

    Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ
    Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ все чаще применяют заряженные минометными минами беспилотники
    		    21 января 2023, 09:38
    Фото: REUTERS/Leah Millis
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

    Марочко в комментарии Ura.ru отметил, что у таких крупных БПЛА большая грузоподъемность, они способны нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины. Эксперт заявил, что это серьезное и очень точное оружие.

    «В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», – сказал Марочко, отметив, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно.

    Тем не менее, ВС России успевают засечь беспилотники ВСУ, сказал он. Кроме того, сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами, добавил Марочко, подчеркнув, что «мы не стоим на месте».

    В начале января журнал Forbes писал, что российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА.

    Коментарии (24)
    Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»
    Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок
    		    21 января 2023, 07:27
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.

    В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.

    Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.

    Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.

    Коментарии (22)
    Участник расправ над жителями Мариуполя «азовец» с позывным Расти раскрыл подробности преступлений

    20 января 2023, 21:25

    Боец нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрий Канупер с позывным Расти признался в расстреле мирных граждан в Мариуполе.

    Дмитрий Канупер вступил в «Азов» в феврале 2021 года, там ему присвоили позывной Расти, сообщается на сайте «Трибунал».

    Канупер поступил в подразделение, базирующееся в поселке Юрьевка – в 40 км от Мариуполя в сторону Запорожской области. В обязанности Расти входили занятия спортом и тренировки с пулеметом.

    Ротой группы разведки специального назначения, в которой служил Расти, командовал Александр Пастух (Механик), напрямую подчинявшийся командиру «Азова» Денису Прокопенко (Редису) или его заместителю Тавру. Заместителем Механика был Незнайка.

    В первый взвод роты, где служил Расти, входили: командир Сергей Калиберда (Мангуст) и его фактический зам Кривой, а также Ведьмак, Жека, Ислам, Жрец, Тэйваз, Электрон, Музыка (Панама), Чаки, Ярыло, Тик-Так, Гиря, Вертуха.

    24 февраля 2022 года по приказу Механика рота, в которой служил Расти, и снайперская группа выдвинулись в сторону Мариуполя. В городе «азовцы» заняли школу №42, расстреляв перед этим гражданских, которые укрывались в учебном заведении.

    Позднее боевики расправились в школе еще примерно с 10–12 мирными гражданами. Мангуст, Бык и Панама расстреляли всех людей, которые были задержаны «азовцами» недалеко от своей новой базы и брошены в подвал здания за якобы имевшую место быть съемку на камеру техники «Азова».

    Вместе с сослуживцами Расти, как правило, приезжал уже на готовые позиции: крыши многоэтажек, подъезды и дворы жилых домов, автобусные остановки. В частности, Кануперу были известны такие позиции, как Карбон, Джерело, Редут, Сомалии, Равлик. Задачей боевиков было наблюдение и укрепление в городе позиций ВСУ, Нацгвардии и морпехов. В распоряжении «азовцев» было, в частности, оружие НАТО: гранатометы «Матадор» и NLAW, автоматы МП-9, чешские боеприпасы для АГС, британские приборы ночного видения.

    Примерно 27–28 февраля 2022 года группа, в которой служил Расти, выдвинулась в сторону поселка городского типа Мангуш, чтобы занять позиции для наблюдения за дорогой – по ней, предположительно, могли ехать силы ВС России.

    На выезде с Мангуша Расти услышал выстрелы из БТР в сторону Запорожской области. Из пушки калибра 30 мм стрелок Варг, который в это время находился вместе с механиком-водителем Теплым, расстрелял гражданский автомобиль, ехавший в сторону Мангуша. Все мирные жители, которые были в машине, погибли.

    В начале марта Расти, Мангуст, Тэйваз и Тик-Так находились на позиции в районе дома №35 по улице Латышева. Там же размещались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие «азовцы» и техника – танк и БТР. Боевики вели артиллерийский огонь по кварталу Азовье. Снаряды попадали по жилым домам № 1, 5, 6. Очевидно, что все находившиеся там гражданские либо получили ранения, либо погибли.

    8–9 марта Расти и Тик-так вели наблюдение с позиции возле автобусной остановки на пресечении улицы Куприна и бульвара Шевченко. Задача состояла в отслеживании местности на предмет появления танков ВС РФ. В это время Мангуст и Гиря находились в ТЦ «Порт-Сити», откуда они намеревались запустить БПЛА. Расти заметил, как по жилым домам Запорожского шоссе начались прилеты артиллерии, которые исходили со стороны размещения украинских сил. Гражданские, которые были в домах, скорее всего, были ранены или погибли.

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    Коментарии (14)
    Неопознанный летательный аппарат заметили над Украиной
    Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины
    		    21 января 2023, 02:48
    Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

    Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью. 

    Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».

    Напомним, полеты над территорией Украины совершают американские самолеты-разведчики.

    Коментарии (12)
    Появились сообщения о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин
    Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области
    		    21 января 2023, 03:55
    Фото: Oleksandr Ratushniak/AP/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, заявил сотрудник российских силовых структур.

    Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».

    В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.

    В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.

    Коментарии (9)
    Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
    Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
    		    21 января 2023, 03:30
    Фото: Nicolas Cleuet/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.

    Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов. 

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

    Коментарии (28)
    В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
    В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
    		    21 января 2023, 14:37
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.

    Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.

    В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц.  При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.

    Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».

    Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.

    В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.

    «Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.

    Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».

    Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.

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    Коментарии (15)
    Британцы назвали главный страх Зеленского
    Читатели Daily Mail рассказали о главном страхе Зеленского
    		    21 января 2023, 10:13
    Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский просит поставить больше танков Киеву.

    «Мне кажется, что главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и [президентом России Владимиром] Путиным из-за нехватки техники», – пишет один из читателей на сайте Daily Mail.

    Другой читатель считает, что наступило время мирных переговоров, призванных положить конец этому разрушительному безумию, передает РИА «Новости».

    По словам одного из комментаторов, Зеленский не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией.

    Еще один комментатор подчеркнул, что поставок Киеву «достаточно», и также призвал сесть за стол переговоров, поработать над мирным соглашением.

    Пятый читатель заявил, что ему надело, что налоги британских граждан идут на конфликт, который не должен их касаться. «Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает», – заявил он.

    «В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине», – заключил читатель.

    Ранее читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».

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    Коментарии (5)
    Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом «новой Отечественной войной»
    Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера
    		    21 января 2023, 13:32
    Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Война с нацистами на Украине и в Европе является «новой Отечественной», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия «привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом наверстывать». «Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», – говорил Боррель, назвав абсурдными мысли о том, что Россия «проиграла войну» на Украине.

    Замглавы СБ РФ назвал «молодцом» Борреля «с потухшим лицом». «Заметьте, это он сам провел аналогию», – обратил внимание Медведев, подчеркнув, что, как следует из слов главы евродипломатии, «укронацисты» и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. «И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал он.

    «И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев заявлял, что ни одному западному политику, повторяющему как мантру «чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», не приходит в голову, что ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

    Коментарии (18)
    Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
    Die Tageszeitung: Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
    		    21 января 2023, 11:50
    Фото: Daniel Bockwoldt/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинская беженка пожаловалась на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух ее соотечественниц среди ночи на улицу после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге.

    По информации Die Tageszeitung, инцидент произошел еще в ноябре 2022 года, однако разбирательство еще продолжается.

    Как рассказала 32-летняя Инна, она проживала в городском приюте вместе другими женщинами. В тот вечер произошла перепалка между двумя женщинами, одна из которых была соседкой Ирины. В их палатку ворвались сотрудники службы безопасности, глава службы стал кричать, требуя от участниц перепалки покинуть помещение. Из-за незнания языка украинки ничего не поняли, передает РИА «Новости» рассказ Инны.

    Инна стала снимать происходящее на видео, в ответ их начальник «проявил агрессию» и также потребовал от нее покинуть палатку.

    В итоге полиция прогнала трех женщин, объяснив это произошедшей дракой. Обратно их впустили лишь утром.

    На следующий день палатку, в которой проживали украинки, обыскали, мотивируя все поисками алкоголя. Поиск спиртного, однако, завершился безрезультатно.

    Инна призналась, что до сих пор находится в шоке после событий той ночи. «Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», – резюмирует Die Tageszeitung.

    По данным МВД Германии, на территории страны зарегистрировано свыше 1 млн беженцев с Украины.

    Ранее беженка c Украины Елена Знаткова рассказала о трудностях после отъезда в Британию, в частности, посетовала на «социальную смерть».

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    Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ в Марьинку

    20 января 2023, 18:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона продолжает переброску сил в район Марьинки в ДНР в попытке сдержать наступление, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

    Бои в Марьинке ведутся за частный сектор, небольшие промышленные постройки, где ВСУ сдерживают освобождение и продвижение российских сил, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Украинские военные перебрасывают туда резервы и пытаются доставить технику, чтобы задержать продвижение.

    Марьинка располагается в пригороде Донецка, в километре от Петровского района города. Оттуда регулярно ведутся обстрелы столицы ДНР.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ перебросили значительные военные силы с Запорожского направления к ДНР и ЛНР.

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    США анонсировали санкции против ЧВК «Вагнер»
    		    21 января 2023, 13:59
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев,
    Антон Никитин

    Вашингтон намерен определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести новые санкции против нее, сообщил координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Такую квалификацию ЧВК дало американское министерство финансов в соответствии с указом Белого дома и поправками к нему, сообщил Кирби, передает ТАСС.

    На основании таких квалификаций планируется ввести дополнительные санкции против нее и систем ее поддержки на нескольких континентах.

    Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин задал Кирби вопрос о том, может ли он сказать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер». Обращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США планируют нейтрализовать ЧВК «Вагнер».

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    Киев активизировал попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС
    Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа заявил об активизации попыток вербовки сотрудников ЗАЭС
    		    21 января 2023, 08:16
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Украинская сторона активизировала попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

    Карчаа рассказал РИА «Новости», что был период, когда украинские спецслужбы «относительно успокоились», однако сейчас наступил период активизации. Осуществляется вербовка различными методами, в том числе по телефону.

    По этой причине, рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома», возникают большие трудности в наборе персонала, однако люди все равно подписывают контракты, их уже более 3 тысяч.

    Ранее Карчаа заявил, что власти Украины, с одной стороны, призывают направить миротворцев ООН на Запорожскую АЭС, а с другой – заявляют о намерении установить контроль над объектом силовым путем, однако это взаимоисключающие планы.

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    Минобороны показало удары «Аллигаторов» и «Ночных охотников» по технике ВСУ
    Минобороны опубликовано кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО
    		    21 января 2023, 13:05
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 («Аллигаторы») и Ми-28 («Ночные охотники») в зоне проведения специальной военной операции.

    На видео показано, как ударные вертолеты заходят на цель и выполняют пуски управляемых ракет, передает РИА «Новости».

    Также демонстрируются кадры с прицела вертолета – ракета точно попадает в украинскую боевую машину.

     

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.

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    США признали «прогресс» российских войск под Артемовском и в Соледаре
    Кирби признал достигнутый российскими войсками «прогресс» под Артемовском и в Соледаре

    20 января 2023, 22:21

    Текст: Антон Антонов

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации США Джон Кирби признал «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре, но попытался преуменьшить его значение.

    Кирби подтвердил, что российские силы «достигли постепенного прогресса в обоих этих районах». При этом США продолжают считать не только Артемовск, но и Соледар «спорными». По версии Вашингтона, «прогресс» российских войск якобы достигнут «экстраординарной ценой», а в случае «успеха» «стратегическая динамика на поле боя» не претерпит существенных изменений. Как заявил Кирби, «это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать», передает ТАСС.

    Напомним, наступление на позиции вооруженных сил Украины в Соледаре завершилось разгромом ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные в Соледаре потеряли тысячи человек. В частности, стало известно, что входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре. Тем временем немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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