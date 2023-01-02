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Financial Times указала на угрозу для Киева из-за разногласий с Орбаном
Financial Times отметила необходимость для ЕС получить согласие Венгрии на поддержку Украины
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В странах Евросоюза опасаются, что любой вопрос, требующий единогласного согласия членов ЕС, включая дальнейшую помощь Украине, может оказаться «заложником» Венгрии, заявил журналист Мартон Дунай.
Дунай указал, что мнение главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине зависит от готовности Брюсселя выделить средства из фондов ЕС на миллиарды евро, передает РЕН ТВ со ссылкой на Financial Times.
Подчеркивается, что Венгрия не отказалась от крепких взаимоотношений с Россией и при этом с Украиной у нее есть разногласия. Так, Венгрия возмущена притеснением венгров на Украине, в связи с чем препятствует сближению Украины с НАТО. На встрече глав МИД стран НАТО Венгрия заявила, что против присутствия украинского министра Дмитрия Кулебы на официальных заседаниях.
По словам журналиста, связи между ЕС и Венгрией тоже находятся на низком уровне. Тем временем Венгрия «обращается к русским, которые тепло принимают» венгерскую сторону и «посылают газ».
Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье.
Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab
В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20.
Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков.
Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны.
Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине
Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп
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На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь.
«Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России.
Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, и передавать им взрывчатку для диверсий не имеем смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека.
Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий.
«Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов.
Ранее Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных
Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ
Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».
По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.
«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира
Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили
Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.
Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.
Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».
О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.
«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.
В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников
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Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны.
Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО.
Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве.
Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков.
В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.
Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны.
В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.
В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.
В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА
Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку
Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes.
В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН.
Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС России активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
CNN: НАТО может заставить Зеленского подписать мирный договор с Путиным
CNN: НАТО принудит президента Украины Зеленского подписать мирный договор
НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия, заявления Запада о проигрыше Москвы преждевременные, сообщает CNN.
Издание отмечает, что в НАТО могут начать искать целесообразность поставок оружия Киев в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Украины мире, передает Ura.ru.
Также автор статьи считает, что заявления Запада о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны.
Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет.
Стало известно о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским
Axios: Зеленский не поддержал Израиль в ООН из-за отказа поставок ПВО на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий, из-за отказа поставок израильских ПВО Украине, сообщает портал Axios.
Издание пишет, что телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Премьер-министр Израиля просил, чтобы Украина выступила против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий, передает РИА «Новости».
Источник на Украине сообщил, что Зеленский в обмен на поддержку попросил у Нетаньяху предоставить системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников.
Премьер Израиля якобы заявил, что разговор о ПВО требует обсуждения в будущем, но Зеленскому не понравился ответ, и он указал послу не присутствовать на голосовании, чем был разочарован Тель-Авив.
В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 – против и 53 – воздержались.
Ранее сообщалось, что в Израиле опасаются передавать Украине «Железный купол» из-за того, что Россия может перехватить и изучить эту самую передовую ПВО.
Подполковник США исключил победу Украины
Подполковник США Дэвис заявил, что ВСУ не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте
Украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет, заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
В статье для издания 19FortyFive Дэвис написал, что сценария победы украинской стороны в конфликте не существует, потому что США не могут стать его полноценными участниками, передает ФАН.
Подполковник также отметил, что ВС США будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а экономика окажется под серьезной угрозой. Кроме того он исключил победу Украины в России. Он добавил, что украинские военные не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте.
Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте. Политологи оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте.
В Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после взрыва
Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен ночью в воскресенье, пострадавших нет, сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в результате взрывов ночью 1 января был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Ранее Кулеба сообщал о взрывах и работе системы ПВО в Киевской области.
Представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры
Представителям Украинской православной церкви закрыли доступ в главный собор Киевско-Печерской лавры – Успенскому собору и в Трапезную церковь.
Как сообщил настоятель Киево-Печерской лавры «Стране.ua», у священнослужителей УПЦ остался доступ к Нижней лавре, на остальную территорию национального заповедника «Киево-Печерская лавра» их не пускают, передает RT.
Ранее национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после 31 декабря 2022 года.
До этого наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский.
В Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году
The Guardian: Украина может потерять внимание и поддержку Запада из-за новых конфликтов
В Азии, на Ближнем Востоке и в Японии разворачиваются не менее важные, чем на Украине, конфликтные ситуации, которые могут получить развитие в наступившем году, считает обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.
Автор статьи призвал обратить внимание на Мьянму, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическую Республику Конго, Сомали и Афганистан, где происходят «вопиющие злоупотребления и непрекращающиеся страдания».
Тисдалл уверен, что Украина это крупнейший конфликт в Европе с 1945 года, при этом интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен, передает РИА «Новости».
Одним из признаков растущей напряженности автор назвал желание Японии увеличить расходы на оборону почти вдвое из-за кризиса вокруг Тайваня. Он отметил, что Япония может переместиться с девятого на третье место по военным расходам после США и Китая.
При этом обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на украинский кризис. Тисдалл подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи режиму Зеленского. Он заметил, что в случае обострения обстановки вокруг Тайваня США могут оказаться в положении косвенного участия в конфликтах на двух направлениях.
Следующей опасной зоной Тисдалл назвал Израиль и Иран. По его словам, в результате решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать полномочия министра обороны на Западном берегу реки Иордан своим партнерам по антиарабской коалиции регион может ждать серьезная эскалация.
Третьей проблемой Тисдалл считает обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем, из-за непопулярного решения Байдена проводить политику по борьбе с инфляцией, которая серьезно ударит по европейскому производству, сделав его непопулярным для инвесторов.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предсказал рост вероятности конфликта вокруг Тайваня.
Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах
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В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти.
В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, передает РИА «Новости».
Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Деснянском районе города. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах как в городе, так и в области.
Также взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске) и в Черкасской области, сообщают украинские СМИ.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье.
Экс-заключенные поблагодарили группу ЧВК «Вагнер» за шанс изменить жизнь
Бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за «новую» жизнь
Бойцы ЧВК «Вагнер», бывшие заключенные, ставшие добровольцами в специальной операции, поблагодарили бизнесмена Евгения Пригожина за предоставленную возможность изменить свою жизнь.
Основатель группы Евгений Пригожин посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с Новым годом. Один из бойцов ЧВК Вагнер поблагодарил за шанс начать новую жизнь, стать другим человеком.
«Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», – приводит РИА «Новости» его слова.
Раненые также заявили, что в больнице хорошие условия, но они собираются после восстановления дальше защищать родину.
По словам раненых, в медучреждении очень хорошие условия, а после восстановления они хотят дальше защищать родину.
Пригожин, обращаясь к бойцам, призвал их держаться заданного направления.
Ранее Евгений Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных.
Взрывы прогремели ночью в Киеве
Глава администрации Киева Кулеба сообщил о работе системы ПВО и взрывах
В Киеве ночью были слышны взрывы, работала система противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.
«Киевщина. Работает ПВО», – написал Кулеба в своем Telegram-канале, призвав горожан оставаться в безопасных местах, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе в своем Telegram-канале.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.