Лавров: Запад однажды осознает тупиковость своего курса

Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем»

Маршал СССР Леонид Говоров всегда досконально просчитывал управление войсками и снабжение военных, благодаря чему силы Ленинградского фронта прорвали блокаду. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Рубцов. В среду Владимир Путин назвал Говорова одним из лучших военачальников Великой Отечественной войны.

«С Леонидом Говоровым так или иначе связаны все события, происходившие во время пребывания Ленинграда в условиях блокады. Прорыв кольца вокруг города в ходе операции «Искра» в январе 1943 года и полное снятие блокады через год – прямая заслуга этого военачальника», – подчеркнул Юрий Рубцов, доктор исторических наук, профессор Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ.

«Например, Балтийский флот был в оперативном подчинении Говорова. По распоряжению командующего фронтом, корабельная артиллерия использовалась для обороны города – в том числе артиллерия тех кораблей, которые стояли на приколе и не могли выходить в море», – рассказал историк.

Собеседник напомнил, что ситуацию Говорову осложняло то, что в блокаде во время Великой отечественной войны был не только сам Ленинград, но и значительная часть войск Ленинградского фронта. «Вообще, в его распоряжении находилось недостаточное количество войск. Но даже из того, что было, командующий фронтов, обороняя город, сумел еще и создать резерв – целый артиллерийский корпус, сыгравший в итоге одну из определяющих ролей в ликвидации блокады в январе 1944 года», – заметил Рубцов.

«В этой ситуации сыграло то, что по первому образованию Говоров не общевойсковой командир, а артиллерист, и первые подвиги он совершил в битве под Москвой, командуя артиллерией. Таким образом, при прорыве блокады проявил себя универсальный гений Говорова – и как специалист по артиллерии, и как командующий разнородными войсками», – подчеркнул историк.

Рубцов напомнил о послужном списке Говорова. В 1916 году он был мобилизован в императорскую армию армию младшим офицером артиллерийской батареи. «Во время гражданской войны он некоторое время служил у адмирала Александра Колчака, но на его дальнейшей военной карьере это не сказалось», – отметил Рубцов.

«К примеру, Говоров в 1942 году напрямую без прохождения кандидатского стажа был принят в партию по решению ЦК ВКП(б). Считайте – по решению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Несмотря на то что, судя по всему, во власти были некоторые люди, которые «подсказывали» Сталину не принимать Говорова. Но Сталин переступил через эти обращения», – пояснил историк.

К тому же Говоров не был подвержен репрессиям, напомнил собеседник. «Сталин любил трудяг, каким и был Говоров, помимо очевидных талантов. Кроме того, он был крайне систематичен в своих решениях и действиях. Управление вверенных ему войск он осуществлял на основе тщательного досконального расчета. Очень жесткую, но полезную практику этого он провел в условиях дефицита сил и средств при блокаде. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», – указал аналитик.

Эксперт подчеркнул: именно поэтому Путин особо выделил Говорова среди других командующих ВОВ. «Среди советских военачальников было немало тех, кто практиковал отчасти авантюристский подход в управлении. Но Говоров, а также Иван Конев и Александр Василевский были не такими. Они просчитывали все очень точно, можно сказать, по-бухгалтерски. Нынешняя спецоперация показывает, кстати, то же самое: насколько важно просчитать обеспечение войск, взаимодействие соединений и подразделений друг с другом», – резюмировал собеседник.

В среду Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Общение, приуроченное к 80-летию прорыва блокады, состоялось в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Как сообщает сайт Кремля, одним из участников встречи был внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны.

В начале Великой Отечественной войны Говоров, имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию имени Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления. По итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина.

В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. 12–30 января 1943-го силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», завершившаяся прорывом блокады Ленинграда. В 1944-м командующий Ленинградским фронтом получил звание маршала Советского Союза.

После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа (ныне возрожденного с учетом новых вызовов безопасности России), был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.