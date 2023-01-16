Пескова спросили о «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер»

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16 января, понедельник | Последнее обновление — 13:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
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Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина?
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Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят.
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Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пескова спросили о «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер»
Песков назвал информационными манипуляциями утверждения о «конфликте» между ЧВК «Вагнер» и Минобороны
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«Конфликт» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» существует лишь в информационном пространстве, это продукция манипуляций противников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что утверждения о «конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» является продуктом совершаемых противником информационных манипуляций, но страна знает героев в ВС России и героев из ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости».
По словам Пескова, иногда подобное устраивают наши информационные противники, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за Родину.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
В посольстве России предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву
Посольство России: Отправка британских танков Киеву приведет к жертвам среди мирного населения
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Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам среди мирного населения, не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщили в посольстве России в Лондоне.
Направление танков Киеву полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой, передает ТАСС сообщение дипломатов.
В российском посольстве подчеркнули, что поставка британских танков не поможет закончить войну, а лишь ужесточит конфликт, приведет к новым жертвам. Дипломаты отметили, что власти Британии пренебрегают жизнями простых украинцев, а Лондон все больше вовлекается в конфликт.
«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», – заявили в посольстве.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.
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Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
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Штурмовые отряды ВС России во взаимодействии с ВДВ, армейской авиацией и ракетными войсками развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы более 70 украинских военнослужащих, танк, пять бронемашин, говорится в Telegram-канале Министерства обороны.
Также в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны у поселков Берестовое, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и ВДВ нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у пунктов Серебрянка и Григоровка ДНР. Также уничтожена ДРГ, действовавшая в окрестностях Шипиловки. Потери противника составили более 50 военнослужащих, четыре бронемашины.
На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось поражение позициям ВСУ в районах пунктов Доброволье, Водяное и Пречистовка ДНР. У Новомихайловки и севернее Шевченко уничтожены две ДРГ ВСУ. В течение суток на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих и две бронемашины.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.
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Украинский снайпер в Соледаре стрелял в спасавшего ребенка бойца
Украинский снайпер в Соледаре стрелял в бойца, спасавшего ребенка
Участники штурма города Соледара в ДНР сообщили, что украинский снайпер стрелял в них, когда один из бойцов пытался эвакуировать ребенка в безопасное место.
По словам бойца группы «Вагнер», несколько дней назад проводилась зачистка в жилых домах квартала. Во время зачистки удалось обнаружить мирных жителей, передает РИА «Новости».
«Я с ребенком на руках... не больше четырех лет, мальчишка... Начал выходить из этого подъезда, из подвала. И в этом направлении по нам начал работать снайпер», – рассказал боец.
Он добавил, что огонь велся с дистанции не более 500 метров.
Ранее жительница Соледара ДНР рассказала, что среди военнослужащих украинских войск были иностранцы из Польши и Британии.
Российские военные ответили на нападки на Чебурашку
После нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
В соцсетях распространяется фото патча на форме российских военных с изображением Чебурашки и надписью «Зачебурашим». Так российские бойцы решили ответить на нападки героя повести Успенского.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом». На плакате значится подпись, предлагающая всем, кому нравится персонаж Успенского, ехать в Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон»
Близкий к Минобороны источник: Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»
Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» изготовлен, сообщил близкий к военному ведомству источник.
По словам источника, первый боекомплект «Посейдонов» успешно изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород». Кроме того, по имеющимся у источника данным, успешно завершены раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, передает ТАСС.
В прошлый вторник стало известно, что АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».
В Киеве заявили, что упавшая на дом в Днепропетровске ракета была сбита ВСУ
Советник главы офиса президента Украины признал, что ракета упала на жилой дом в Днепре в результате действий украинской ПВО
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО.
Арестович признал в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что украинские военные сбили упавшую на жилой дом в Днепре ракету, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Арестович уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Напомним, в субботу в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара
Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секреты взятия Соледара и показал руководителя штурмовой группы
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов, он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных.
Видео с комментарием Пригожина опубликовано во «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд». Он представил военного, и заявил, что «этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели».
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», – отметил Пригожин.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
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Российские военные рассказали о работе танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО
Военные РФ задействовали танки Т-90М «Прорыв» на херсонском и запорожском направлениях
Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей.
Командир танка Алексей после выполнения задачи рассказал, что цели были подготовлены заранее, также известны координаты, по которым «отработали четко», передает ТАСС.
Механик-водитель Денис пояснил, что танк выдерживает удары за счет композитной брони. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Танкисты уверены, что «Прорыв» намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою.
Участники спецоперации уже начали называть «Прорыв» «танком великой победы» по аналогии с легендарным Т-34.
«Усовершенствованы приборы наблюдения, есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», – рассказал командир еще одного танка Т-90М «Прорыв» Руслан.
Танк Т-90М «Прорыв» – самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя.
Ранее «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».
Взрыв прогремел в Киеве
Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО
Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Небензя назвал условие завершения СВО
Небензя подтвердил намерение России достичь целей СВО на Украине переговорами или военными средствами
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Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Небензя заявил, что спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, если они позволят добиться указанных целей, в противном случае «все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами». По словам постпреда, пока ни Украина, ни ее «западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали», а режим Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в авторитарную диктатуру, что «само по себе является существенным препятствием на пути к миру».
Небензя добавил, что «все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения», но к этому не стремились ни Украины, ни «гаранты «Минска» Франция и Германия». «Минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию», – заявил Небензя.
«Уверен, что после наших слов у многих наших коллег возник законный вопрос: «Что же необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?» – сказал он. Как отметил Небензя, Киев и Запад пытаются убедить мир, что Россия якобы стремится уничтожить Украину как государство, что целью СВО является «чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация».
Дипломат подчеркнул, что подобных целей Москва «никогда не декларирует», Россия «воюет не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников».
При этом «мир по-украински» подразумевает «капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество», отметил Небензя. Он заявил, что Киев сейчас «носится с идеей некоего «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия». По его словам, Украина предпринимает попытку «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», сам же «саммит» – пропагандистская пустышка, в связи с чем участие в нем России украинскими властями не предусматривается.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ
19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley
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У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.
Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.
Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.
«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
Минобороны Молдавии прокомментировало падение фрагментов ракеты в приграничном районе
Минобороны Молдавии заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было
Национальная армия не зафиксировала в субботу никаких нарушений воздушного пространства Молдавии, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, передает ТАСС.
Ранее МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере страны обломки ракеты, сейчас устанавливается ее принадлежность.
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