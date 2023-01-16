Пескова спросили о «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Песков назвал информационными манипуляциями утверждения о «конфликте» между ЧВК «Вагнер» и Минобороны

«Конфликт» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» существует лишь в информационном пространстве, это продукция манипуляций противников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что утверждения о «конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» является продуктом совершаемых противником информационных манипуляций, но страна знает героев в ВС России и героев из ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости».

По словам Пескова, иногда подобное устраивают наши информационные противники, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за Родину.

Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.