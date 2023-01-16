Белоруссия выступила за создание общего с Россией налогового органа

Министр финансов Белоруссии Селиверстов призвал разработать алгоритм работы совместного с Россией налогового комитета

Нужно разработать детальный алгоритм работы совместного коллегиального налогового комитета России и Белоруссии, чтобы новый наднациональный орган начал функционировать в этом году, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

Министр финансов Белоруссии сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1», что создание в этом году совместного с Россией наднационального коллегиального налогового комитета, детальный алгоритм работы которого еще надо зафиксировать и прописать, стал предметом обсуждения у президента республики Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Селиверстов уточнил, что совместный налоговый орган нужно создать в этом году. Он отметил, что сроки работы по налоговому договору были несколько затянуты, так как стояла задача реализовать все это в прошлом году.

Белорусский чиновник пояснил, что необходимо выработать алгоритм, как действовать, если необходимы какие-либо корректировки ставок и условий, которые заложены в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

Напомним, в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран. Позже российский лидер отмечал, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.