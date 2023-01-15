В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы

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15 января, воскресенье | Последнее обновление — 19:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При взрыве на складе боеприпасов в Белгородской области погибли три человека
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Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными.
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы
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НАТО совершила множество ошибок, которые по итогу привели к украинскому конфликту, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
Филлипс пишет, что истоки кризиса можно обнаружить в итоговом коммюнике саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве, приводит статью РИА «Новости».
Автор указывает, что беспокойство Москвы усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот в Киеве. После этого у альянса возникало много возможностей помешать России.
Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
США сообщили о работе по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», сообщил советник Госдепа Дерек Шолле, отметив, что такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Как утверждала Politico, США активизировали сбор информации о деятельности «вагенровцев». По данным издания, речь идет в том числе о действиях ЧВК в Сербии и ЦАР. США якобы «все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». Он выразил обеспокоенность действиями «вагенровцев» и сообщил, что США «работают» как с Белградом, так и с «остальным миром», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки
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Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.
По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».
В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».
В пятницу посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ
19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley
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У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.
Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.
Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.
«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Британия решила передать Украине боевые вертолеты
Mirror: Британия предоставит Украине до четырех боевых вертолетов Apache
Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи танков Challenger 2, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны, сначала Британия отправит Украине танки, после чего начнет прорабатывать вопрос поставки вертолетов, оснащенных ракетами Hellfire, передает РИА «Новости». По данным издания, ВСУ необходимо будет более четырех вертолетов, чтобы они имели какое-то стратегическое значение, поэтому другие страны НАТО последуют примеру Лондона.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву танки Challenger 2.
Военный эксперт объяснил переброску самолетов AWACS в Румынию
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Самолеты дальнего обнаружения AWACS, которые перебрасываются в Румынию, могут вести разведку вглубь России на сотни километров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. В пятницу в НАТО объявили о переброске на следующей неделе самолетов AWACS с территории Германии.
«Самолеты дальнего обнаружения AWACS могут отслеживать ракетные пуски России, а также следить за полетами авиации. Дальность обнаружения зависит от модификации самолетов и размеров отслеживаемых объектов. Крупные военно-транспортные самолеты AWACS видит далеко – за сотни километров, а ракету – за десятки километров», – говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
По словам эксперта, AWACS – это далеко не единственные средства для наблюдения Россией. «Очевидно, что НАТО вело разведывательную работу и до активной фазы конфликта. Эта работа продолжается постоянно. Основным ее элементом является американская спутниковая группировка со средствами оптической, радиоэлектронной и радиолокационной разведки. Плюс – разведывательные данные собираются с беспилотников, за счет агентуры. Против России задействованы все виды разведки», – подчеркнул эксперт.
Собеседник напомнил, что несколько самолетов AWACS находится на территории Польши «с начала активной фазы конфликта». Переброску еще трех самолетов в Бухарест он связал с тем, что НАТО хочет обеспечить беспрерывный поток данных о России.
Даже если один из самолетов будет находиться на дозаправке, а другой проходить предполетную подготовку, то как минимум один AWACS будет находиться на дежурстве в воздухе, указал Денисенцев. «Возможно, происходит ротация самолетов или в НАТО решили увеличить их численность в Румынии. Эти самолеты давно находятся в воздушном пространстве стран Восточной Европы и ведут наблюдение», – напомнил Денисенцев.
О намеченной на 17 января переброске в Румынию из Германии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России в пятницу сообщила пресс-служба альянса. По данным СМИ, всего в Германии находится 14 таких самолетов. По информации агентства dpa, будет переброшено три самолета. Самолеты будут базироваться в течение нескольких недель на базе румынских ВВС в Отопени, недалеко от Бухареста, примерно в 200 км от границы с Украиной.
Благодаря своей радиолокационной системе самолеты AWACS могут обнаруживать и идентифицировать воздушные объекты на расстоянии более 400 км. Они умеют передавать информацию любому другому самолету в воздушном пространстве, поэтому их можно использовать в качестве летающих командных пунктов.
В НАТО заявили также, что после начала военных действий России на Украине альянс усилил свое воздушное присутствие в Восточной Европе, перебросив дополнительные истребители, самолеты-разведчики. С февраля 2022 года самолеты, оснащенные системами AWACS, регулярно патрулируют воздушное пространство Восточной Европы и Прибалтики, чтобы отслеживать передвижение военных самолетов РФ у границ НАТО.
В последние годы альянс активно усиливал свое военное присутствие странах Восточной Европы. В частности, были созданы многонациональные боевые группы в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. НАТО заявляет, что в настоящее время имеет «более 40 тыс. военнослужащих, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы» на восточной окраине альянса.
На территории Румынии есть элементы французской системы противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования MAMBA, она дополняет комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (IAMD). Румыния является членом НАТО с 2004 года.
Сейчас в стране дислоцированы 750 французских солдат, а также 150 бельгийцев и голландцев, находящихся на ротационной основе. На постоянной основе находится около 3 тыс. американских военных, которые расположены на нескольких военных базах.
В июне прошлого года на авиабазу «Михаил Когэлничану» близ черноморского порта Констанца были переброшены бойцы американской 101-й десантно-штурмовой дивизии, известной как «Кричащие орлы». Десантники приданы для выполнения задачи 5-го армейского корпуса США «по укреплению восточного фланга НАТО и участию в многонациональных учениях с партнерами». Официальный сайт сухопутных сил США сообщал, что в общей сложности около 4,7 тыс. десантников из числа «Кричащих орлов» были размещены в различных точках Европы.
В октябре прошлого года портал CBS News сообщал, что «101-я воздушно-десантная дивизия армии США всего в нескольких милях от границы Румынии с Украиной отрабатывает боевые действия против России».
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Newsweek: Танки стали новой красной линией для США и НАТО на Украине
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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины, пишет обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek.
В статье Newsweek говорится, что этой линией являются танки.
Филдс отметил, что США предпринимают все новые и новые шаги, которые прежде они обещали не совершать в отношении Украины. По его словам, с 2014 года США колебались на каждом этапе конфликта на Украине, но постепенно все больше и больше увеличивали свое присутствие, пишет «Царьград».
Единственное, что заставляет США и НАТО придерживаться «отстраненной» поддержки «невероятно коррумпированной страны» – страх Вашингтона развязать Третью мировую.
Автор статьи в Newsweek отметил, что еще несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, это было красной линией, однако в итоге американская сторона изменила позицию. А до этого Вашингтон не собирался отправлять Украине HIMARS.
«Теперь эта линия – танки», – подчеркнул автор статьи. По его словам, нет гарантий, что США и другие западные страны не переступят эту черту.
Ранее Украина сообщила, что начала получать тяжелую военную технику от «союзников».
В Госдепе сочли санкции против России «обязательством» Сербии
Советник госдепартамента США Шолле назвал санкции против России условием развития Сербии
Сербия должна выполнять свои обязательства; пока она старается «держаться подальше» от антироссийских санкций, Сербия не сможет развиваться, заявил советник госдепартамента США Дерек Шолле.
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что с уважением относится к позиции «лидеров в Белграде», но «по практическим соображениям» США полагают, что Сербия должна присоединиться к санкциям, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Шолле отметил, что Сербия уже «предприняла какие-то существенные шаги», например, «голосование против России в ООН». США собираются «работать с друзьями в Белграде», надеясь уговорить их усилить поддержку Украины, которая в этом «нуждается». Шолле сказал, что США хотят убедить Белград «наказать Россию».
Напомним, глава республики Александр Вучич заявил, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой. При этом он полагает, что после согласия Сербии на санкции Запад потребует от властей страны подписать соглашения о признании Косово.
В США потребовали отставки Байдена из-за Украины
Американский политик Янг потребовал отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине
Джо Байдену следует покинуть пост президента США из-за военных преступлений на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг написал, что «Байдену нужно немедленно объявить импичмент» из-за военных преступлений на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и других странах. Кроме того, одной из причин отставки должно стать продолжение «прокси-войны против России на Украине», передает РИА «Новости» слова политика.
По его словам, все без исключения президенты Штатов с 1945 года становились военными преступниками.
Ранее журнал Nation написал, что Соединенные Штаты считают себя исключительной нацией, которой позволено безнаказанно совершать военные преступления.
США собрались оказывать содействие Украине в эксплуатации ЗРК Patriot
Пентагон намерен заключить контракт Raytheon Technologies на техсодействие в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине
Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут поставлены на Украину, следует из публикации на сайте закупок Пентагона.
Из публикации следует, что компания Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки, передает РИА «Новости».
В среду стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.
WSJ: Боезапас США и Европы может сократиться до критического уровня из-за Украины
WSJ: Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня
Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года, сообщили СМИ.
Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков, собственная оборонная промышленность Украины уничтожена в ходе спецоперации и теперь Киев зависит от поставок западного оружия. пишет «Коммерсант»,
По данным издания, к тому моменту, как запасы США и Европы истощатся, Россия может расширить собственное производство, что создаст опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года. Как считают аналитики, ОПК США и их союзников продолжает следовать процедурам и графикам мирного времени».
Маршал авиации Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что Запад «просто продлевает войну», продолжая поставлять Украине ограниченное количество вооружения, но должен продолжать поставлять технику, «чтобы победить».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
Nation: США считают, что могут совершать военные преступления
Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления
Соединенные Штаты считают себя исключительной нацией, которой позволено безнаказанно совершать военные преступления, пишет американский журнал Nation.
Обозреватель издания Nation Ребекка Гордон призвала задуматься о том, не было бы замечательно, если бы США «были чуть менее исключительными». Если бы, например, направили на реальные нужды американских граждан хотя бы часть от тех сотен миллиардов долларов, которые власти США выделили «на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев»? «Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей?» – приводит ее слова РИА «Новости».
Гордон напомнила, что позиция безнаказанности Штатов началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда – Римский статут. Она пояснила, что Америку и ее граждан по этой причине нельзя судить по законам международного уголовного права. Сенат США не ратифицировал этот документ, а со времен Билла Клинтона американские президенты не изъявляли желание признать международный договор, отметила она.
По ее словам, безнаказанность США подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс. У США 750 признанных военных баз в 80 странах мира. Кроме того, Вашингтон занимается развязыванием многочисленных войн, отметила автор статьи.
Ранее американские СМИ писали, что Соединенные Штаты превратились в банк для Украины, власти США забыли об американских гражданах.
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