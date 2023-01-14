В СПЧ заявили о создании в России системы индивидуального сопровождения участников СВО

В СПЧ рассказали о значении поручений президента по медицинскому обеспечению участников СВО

Поручения президента направлены на выстраивание единой системы медицинского обеспечения участников СВО. И главное здесь – адресность, внимание к каждому защитнику, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Накануне были опубликованы поручения президента Владимира Путина по поддержке участников СВО. Эти меры появились по итогам встречи главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Эти поручения направлены на выстраивание единой системы лекарственного обеспечения – от военно-полевых госпиталей до медучреждений «на гражданке». И главное здесь – адресность, обеспечение потребностей каждого защитника. Президент утвердил этот принцип. Благодаря его поручениям правительство создаст соответствующую инфраструктуру», – считает член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.

Она особо отметила поручение президента образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию участников специальной военной операции (СВО). «Мы, как Комитет семей воинов Отечества, будем участвовать в проработке формата работы данного центра, предоставим правительству всю необходимую информацию, чтобы определить потребности, которые должен закрыть данный центр», – сказала руководитель КСВО.

В результате, уверена она, это даст мощный рывок в уровне и качестве лекарственного и реабилитационного сопровождения бойцов. «В поручении фигурируют регионы, потому что люди находятся «на земле», «на местах». Очевидно, что здесь подразумевается правильная централизация этой работы. Я надеюсь, что таким образом мы создадим завершенную систему индивидуального сопровождения наших защитников», – подчеркнула Белехова.

В пятницу на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря прошлого года. Президент, в частности, поручил правительству совместно с региональными властями образовать специальный центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников специальной военной операции. Этот же центр должен будет отвечать за обучение и переобучение участников СВО, пострадавших во время ее проведения.

Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе спецоперации и принять дополнительные меры по обеспечению бойцов. Кроме того, поручено рассмотреть вопросы о развитии в России производства протезов, комплектующих и исходных материалов для производства.

Как отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, Владимир Путин отреагировал на поднятые темы, внимательно отнесся ко всем вопросам. «Впечатляющее число поручений – 22. Президент в итоге отреагировал на все темы, прозвучавшие на встрече с членами Совета 7 декабря. Ни один вопрос не остался без последовавшего поручения», – заявил Фадеев.

Руководитель КСВО напомнила, что «это не первое поручение президента по медобеспечению воинов». «По итогам встречи президента с матерями военнослужащих – участников СВО, где я также присутствовала, было дано поручение Минздраву и Минобороны проработать возможность использования гражданской медицинской инфраструктуры для оказания помощи военным, прежде всего высококвалифицированной, а также связанной с реабилитацией», – напомнила Белехова.

Кроме того, было дано поручение «по взаимодействию Минздрава и КСВО и «Народного фронта» по этим вопросам», добавила она. «Такой контакт уже налаживается, в Минздраве за это отвечает замминистра Олег Салагай, с которым мы в скором времени планируем провести рабочую встречу», – отметила Белехова.

По ее словам, у КСВО есть «конкретные предложения по медвопросам и вопросам реабилитации, которые основаны на знании реальной обстановки в регионах, информации от наших штабов, которые сейчас развернуты во всех регионах».