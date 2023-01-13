Определены сроки подготовки обновленной вакцины от коронавируса

Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством

Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством

ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.

«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.

«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.

«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.

«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.

«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.

Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.

Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».

Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.

На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.

Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.

Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.

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