В Москве выразили несогласие с оценкой Анкарой «мирного плана» Зеленского

Сенатор предложил создать миграционную программу в рамках СВО для иностранцев

Правительство могло бы рассмотреть возможность создания специальной миграционной программы в рамках СВО для иностранцев, которые из-за поддержки России нуждаются в убежище, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее француз Адриан Боке, первым среди западных волонтеров назвавший события в Буче украинской провокацией, попросил власти России предоставить ему политическое убежище.

«Россия, безусловно, должна предоставлять убежище таким людям, как французский гражданин Адриан Боке, который работал в Донбассе волонтером и раскрыл постановку с трупами в Буче. Необходимо помочь людям, которые не боятся высказывать и отстаивать в публичном пространстве объективную информацию относительно России в целом и хода спецоперации на Украине в частности», – сказал сенатор Константин Долгов, в 2011–2017 годах уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.

Собеседник допускает, что можно проработать на уровне правительства возможность создания специальной миграционной программы в рамках СВО для иностранцев, которые из-за поддержки России нуждаются в убежище.

С другой стороны, отметил сенатор Долгов, нормативная база и сложившаяся практика в отношении предоставления убежища вполне достаточны для того, чтобы принимать такие решения. «В любом случае в политическом плане нужно оказывать поддержку – так же, как в свое время Россия оказала поддержку Эдварду Сноудену, – указал собеседник. – Думаю, что это будет стимулировать тех западных специалистов, которые сталкиваются с цензурным и другим давлением, с атмосферой лжи и невозможностью отстаивать правду в своих странах».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин также считает, что для таких лиц особой программы упрощенного переезда в Россию не требуется – достаточно задействовать механизм получения политического убежища.

«До недавнего времени эта возможность у нас отсутствовала по причине работы норм указа, принятого при Борисе Ельцине. Указ не предусматривал предоставление политического убежища гражданам стран СНГ, находящихся в безвизовом пространстве с Россией, а также гражданам стран, обладающих «устойчивыми демократическими институтами», – пояснил Затулин газете ВЗГЛЯД.

Собеседник напомнил, что многие политические беженцы (в том числе бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден), не получили политического убежища в России, а стали гражданами России. «Также в гражданство РФ вошли и многочисленные беженцы с Украины, уехавшие после переворота 2014 года. Хотя им всем вполне можно было предоставить политическое убежище, поскольку Владимир Путин исправил недостатки Ельцина, и теперь у нас уже есть все основания и процедуры, чтобы предоставлять политическое убежище в России для иностранцев», – указал депутат.

Затулин напомнил, что политическое убежище предусматривает вид на жительство в России, а также право на трудоустройство. При этом учитывая, что рядом стран двойное гражданство запрещено, человек не попадает в ситуацию утери первого гражданства. «Таким образом, политическое убежище дает возможность человеку возвратиться в свою страну после изменения политической ситуации, принимать полноценное участие в электоральных процессах и так далее», – разъяснил парламентарий.

Освещающий конфликт в Донбассе французский журналист Адриан Боке в среду попросил российское гражданство и политическое убежище в РФ. Ранее он подвергся необоснованному уголовному преследованию во Франции и чуть не погиб при покушении со стороны украинских националистов в Стамбуле.

Боке в прошлом военный. В Донецке он был консультантом по натовскому вооружению представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, он занимается волонтерскими проектами. Боке первым из числа западных волонтеров публично назвал события в Буче провокацией ВСУ.