В ЛНР рассказали об ампутациях на Украине пьяным бойцам ВСУ с обморожениями

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10 января, вторник | Последнее обновление — 08:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстония собралась разработать план изъятия российских активов до конца января
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В мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся.
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Сегодняшняя СВО – борьба с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это совершенно русская битва.
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Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ЛНР рассказали об ампутациях на Украине пьяным бойцам ВСУ с обморожениями
Офицер из ЛНР Марочко сообщил о госпитализации 100 украинских военных с обморожениями
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За последние дни из Донбасса в украинские медицинские учреждения доставили около 100 бойцов вооруженных сил Украины с обморожениями, сообщил офицер из ЛНР Андрей Марочко.
Марочко заявил, что большинство госпитализированных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40% из них были тяжелые обморожения, из-за которых пришлось проводить ампутации конечностей. В самой ЛНР в последние дни температура воздуха составляет минус 12–14 градусов, передает ТАСС.
Напомним, Марочко также рассказывал, что среди ВСУ участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. В Киеве из-за похолодания происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества.
В Соледаре украинские военные массово обратились в бега
Спикер НМ ЛНР Филипоненко: Украинские военные устроили массовое бегство из городской застройки в Соледаре
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В Соледаре украинские военнослужащие устроили массовое отступление из городской застройки, сообщил официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки», – сообщил он в эфире канала «Россия 24».
По данным Филипоненко, основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.
Со ссылкой на разведданные он сообщил, что командир бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.
Филипоненко также сообщил, что на линии соприкосновения в ЛНР активизировались украинские диверсанты, однако обстановка, по его словам, полностью контролируется.
Ранее в понедельник военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР рассказала, что в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
МОК пригрозил бойкотом ОИ-2024 в случае участия россиян
Почетный член МОК Хейберг: Страны Европы могут бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян
Европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если россиян допустят до участия в соревнованиях, заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг.
По его словам, план по разработке приемлемых условий для включения российских спортсменов в число участников Олимпиады преждевременный, поскольку «вся Европа» – союзники Украины», и они могут прибегнуть к бойкоту, передает РИА «Новости». Хейберг добавил, что Олимпийскому совету Азии рано изучать варианты для интеграции России.
Ранее глава МОК Томас Бах рассказал, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Олимпиаде в Париже должны участвовать представители всех стран.
Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
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Предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы, следует из данных электронной базы Госдумы.
На сайте ведомства указано, что Путин внес проект о «денонсировании Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года».
В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов.
Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие России в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе.
Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство России одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Скейтбордист Круглов сломал доску с фото катавшегося на скейте в виде креста лидера Little Big
Скейтбордист Круглов сломал доску с изображением катавшегося на скейте в виде креста лидера Little Big
Российский скейтбордист и победитель международных соревнований по скейтборду Максим Круглов сломал доску с изображением лидера группы Little Big Ильи Прусикина, протестуя после его катания на скейте в виде креста.
Скейтбордист предложил Прусикину приехать к нему в скейтпарк, чтобы получить пару уроков и подобрать доску по размеру. Обломки доски Круглов выкинул в мусорное ведро, видео он опубликовал на своей странице «Вконтакте».
Прусикин ранее опубликовал видео, где он катается на «скейте», сооруженном из двух досок в виде креста. Пользователи соцсетей осудили его за этот поступок.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности» , передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Бастрыкин поручил завести дело против актера Смольянинова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, выступившего с антироссийскими заявлениями.
Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее Смольянинов дал интервью, в котором заявил, что хотел бы «воевать за Украину». Он призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.
«Ушел из жизни научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Камнев скончался 9 января 2023 года на 86-м году жизни.
В апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО «ОКБ «Новатор», где были разработаны «Калибры». Камнев – автор более двадцати изобретений, соавтор свыше трехсот научно-технических отчетов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
На Украине назвали сумму выплат по госдолгу в 2023 году
Украина в 2023 году должна выплатить почти 18 млрд долларов госдолга
Украине в 2023 году необходимо выплатить 17,9 млрд долларов (658,4 млрд гривен) государственных долгов, следует из данных министерства финансов.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что 14,6 млрд долларов будет направлено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 3,3 млрд долларов – на обслуживание и погашение государственного внешнего долга, передает ТАСС.
Пик выплат по госдолгу придется на май – 2,78 млрд долларов. Большие выплаты также запланированы на июнь (2,45 млрд долларов) и ноябрь (2,29 млрд долларов).
Отмечается, что в 2022 году Украина погасила 12,2 млрд долларов государственного долга, при этом платежи по обслуживанию госдолга составили 4,26 млрд долларов.
По данным профильного комитета Рады, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год – около 169 млрд долларов. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере 38 млрд долларов.
Ранее советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи для бюджета.
В ДНР рассказали об успехах ВС России под Артемовском
Депутат Бердичевский: Освобождение села Бахмутское способствует новому продвижению ВС РФ в Донбассе
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Освобождение Бахмутского позволяет ВС РФ взять под огневой контроль трассу, соединяющую Соледар с Артемовском, и тем самым серьезно деморализовать противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар – Артемовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населенными пунктами. В конечном счете как минимум откроется перспектива на перекрытие дороги от Артемовска до Северска», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Переход Соледара под контроль российских военных повлечет за собой падение Артемовска, а также станет серьезным деморализующим фактором для противника. Так что не исключаю, что сейчас Зеленский попытается устроить какой-нибудь теракт, который на время отвлечет всеобщее внимание от ситуации на фронте», – отметил собеседник.
«Вместе с тем освобождение Артемовска не станет переломным моментом спецоперации, как не стало этим моментом и взятие Мариуполя. У ВСУ еще достаточно и человеческих, и материальных резервов. Украину все еще усиленно насыщают оружием и деньгами, также активно работает пропаганда, переводя любое событие «в перемогу», – полагает он.
«В целом, пока в Донбассе перемалываются мобилизационные ресурсы противника, ожидать изменений на других участках фронта не стоит. Если же и будут активизированы боевые действия севернее и южнее, то это произойдет одновременно», – отметил Бердичевский.
В понедельник в ДНР сообщили, что российские войска освободили село Бахмутское. О том, что российские войска прорвали оборону противника в районе Соледара, несколькими днями ранее отмечал военкор Семен Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики усилена работа ПВО и контрбатарейная борьба, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов.
В ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Артемовску и Соледару перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ. Ранее о сложностях продвижения в Артемовске рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда одно здание приходится отбивать в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, поскольку такие рубежи встречаются каждые десять метров. В общей сложности их может быть до 500.
Накануне Минобороны России заявило о реализации «операции возмездия» в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в общежитиях в Краматорске. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военных.
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СК назвал число пострадавших при крушении пассажирского самолета в НАО
При падении самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, 10 пострадали
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В результате падения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) два человека погибли, 10 пострадали, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В Telegram-канале СК говорится, что вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно АН-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В настоящее время установлено двое погибших, остальные получили повреждения различной степени тяжести, уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.
В ведомстве также добавили, что по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Напомним, что самолет Ан-2 с 10 пассажирами на борту потерпел крушение в Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения.
Сбежавшие от мобилизации россияне несколько месяцев прожили в аэропорту Сеула
The Korea Times: Пять россиян, уехавших от мобилизации, на несколько месяцев застряли в аэропорту Сеула
Пять российских граждан, уехавших из России, как утверждается, из-за мобилизации, застряли в зоне вылета международного аэропорта Инчхон, который является главной воздушной гаванью Сеула, сообщили местные СМИ.
Как сообщила газета The Korea Times, россияне подали заявление на предоставление убежища, но власти Южной Кореи им отказали, сославшись на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца, передает ТАСС.
По сообщению издания, россияне уже несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта и питаются едой, предоставляемой министерством юстиции. Правительство отказало одному из них еще на стадии «предварительной оценки», но мужчины подали апелляцию в суд, который примет решение в конце января.
По сообщению издания, если южнокорейский суд поддержит россиян, то они получат визу G-1, которая позволит им находиться на территории республики до завершения процедуры рассмотрения кандидатуры на статус беженца. Газета The Korea Times указывает, что Республика Корея одобряет лишь 1,3% всех заявлений на предоставление убежища.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в паспортах россиян, которые уехали из страны после начала СВО и частичной мобилизации, надо ставить особую отметку.
Варшава пригрозила Берлину «большими проблемами» из-за отказа обсуждать репарации
Замглавы МИД Польши Яблоньский: Отказ обсуждать репарации станет большой проблемой для Берлина
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Отказ властей Германии обсуждать вопрос военных репараций может обернуться большими проблемами для Берлина, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Яблоньский в эфире Польского радио заявил, что отказ Германии обсуждать данный вопрос подтверждает «самые плохие предчувствия». По его словам, были оптимистические мнения, что Германия, возможно, согласится сесть за стол переговоров, делая вид, что готова обсуждать этот вопрос.
«А мы, однако, имеем дело с высокомерием», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы МИД Польши подчеркнул, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего рейха, говоря при этом, что дело закрыто, однако, считает польский политик, оно никогда не было открыто.
По его словам, характер ответа Берлина станет для Германии большой имиджевой проблемой, поскольку Польша намерена говорить об этом очень громко.
«Им будет очень стыдно за это», – добавил Яблоньский.
Ранее Варшава заявила, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии.
Мирошник: ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной
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Подразделения ВСУ и иностранные наемники, сконцентрированные на участке фронта в районе Кременной (ЛНР), пытаются прощупать российскую оборону. ВС России выстроили уверенную линию защиты и наносят упреждающие удары, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о якобы ухудшившейся обстановке в районе Кременной.
«С уверенностью мы можем констатировать то, что со стороны Украины идет мощная информационная атака по ситуации вокруг города Кременная. Целый ряд украинских источников, пользуясь тем, что в этой зоне нет мобильной связи, разгоняют всевозможные фейки», – рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
На самом же деле, на этом направлении для нас ситуация не то, что не ухудшилась, а даже несколько улучшилась, говорит собеседник. По его словам, пока еще рано говорить о стратегических изменениях, но тем не менее подразделения ВС России заняли несколько господствующих высот, удобных для ведения качественной обороны и начала потенциального контрнаступления.
«Мы наблюдаем активное движение и считаем, что это одно из стратегических направлений. Там сконцентрировано довольно большое количество украинских войск, в том числе и иностранные наемники. Они пытаются прощупывать нашу оборону. Поэтому регулярно наносятся удары по всем группировкам, которые пробираются поближе», – добавил Мирошник.
В том числе это подтверждается данными Минобороны России об уничтожении боевой техники противника на Краснолиманском направлении. «Мы выстроили очень уверенную линию обороны и научились наносить упреждающие удары, – акцентировал он. – Несколько дней назад были очень жесткие обстрелы Кременной со стороны ВСУ и в ответ мы нанесли очень жесткие удары. Группировки, которые смогли установить – уничтожили. Но никакого продвижения ВСУ там нет».
«Появляющаяся же информация о том, что наемники и военные ВСУ прикрываются на этом направлении мобилизованными украинцами, мне представляется абсолютно правдоподобной. Они все прекрасно знают участь первых рядов и поэтому отправляют туда только что прибывших бойцов. А сами, по сути, прячутся. Но это не первое направление, где украинская армия использует такую тактику», – рассказал Мирошник.
С начала нового года представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировано шесть обстрелов территории республики украинскими военными с применением тяжелого вооружения. Нападениям подверглись города Кременная, Сватово, Рубежное, село Чмыровка, цитирует ТАСС сообщение представительства ЛНР в СЦКК. В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок.
За указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР десять ракет из американской РСЗО HIMARS, семь снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий, а также одну мину калибра 120 мм.
Telegram-канал портала «Украина.ру» в понедельник привел сообщение военкора Александра Сладкова об активизации боевых действий в Донбассе, на участке фронта Павловка – Марьинка –Бахмут – Соледар – Кременная – Сватово. «Мы давим ВСУ на этом направлении, где умеренно, где весьма активно», – оценил Сладков действия ВС России на данном участке.
Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные. По словам источника РИА «Новости», украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар.
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Освобожденные российские военные рассказали о пытках на Украине
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Российские военнослужащие рассказали следователям о пытках, с которыми столкнулись в украинском плену, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Российские военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Так, один из них сообщил, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в итоге ему выбили верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, военнослужащий не видел, так как на голову был надет мусорный пакет, сообщили в СК.
Еще один военный рассказал, что в плену ему скотчем заклеили глаза, допрашивали на протяжении десяти суток без еды и сна, били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. Допрос проводили военнослужащие националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Они угрожали российскому военному, что зарежут его или застрелят.
В середине декабря сообщалось, что военные НМ Луганской народной республики (ЛНР) – всего 150 человек – освобождены из украинского плена за все время конфликта. Каждый из них сообщил о пытках.
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