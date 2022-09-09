В Австралии призвали сделать страну республикой по случаю кончины Елизаветы II

Лидер австралийской партии «зеленых» Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего через несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News Australia.

Ранее Бранд написал в Twitter: «Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой».

Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта «проявить уважение» к покойной королеве, передает РИА «Новости».

Австралийские «зеленые», твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага «Юнион Джек».

Брандт к тому же поддерживает сенатора от «зеленых» Лидию Торп, которая называла английскую королеву «колонизатором», давая ей присягу в августе.

Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.

В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.