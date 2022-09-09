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Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Умерла королева Великобритании Елизавета II
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В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.
О смерти королевы сообщает РИА «Новости».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.
Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
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Букингемский дворец заявил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II
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Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца.
«После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – приводит ТАСС сообщение дворца.
В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что «мысли народа Великобритании с Елизаветой II».
Между тем сын королевы принц Чарльз с супругой и внук принц Уильям едут в Шотландию, где находится британская королева, после сообщений об ухудшении ее здоровья, передает РИА «Новости».
Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.
Елизавета II также провела аудиенцию с преемником Джонсона Лиз Трасс, на которой утвердила ее в должности главы британского правительства.
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Принц Чарльз стал королем после смерти Елизаветы II
Принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
«После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
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Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
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Трасс: Новый британский монарх взял имя Карл III
С кончиной королевы Елизаветы II Британия вступает в новую эру, народу необходимо объединиться для помощи королю, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Она также сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III, сегодня ему переходит корона, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
-
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Москва пообещала странам Прибалтики ответ на их решение ограничить въезд россиянам
Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу», – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге, сообщает РИА «Новости».
При этом Захарова подчеркнула, что ответ России будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза.
«Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», – сказала она.
Напомним, что Польша, Литва, Латвия и Эстония будут вместе вводить ограничения для поездок граждан России, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».
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Эрдоган согласился с Путиным про отсутствие поставок зерна с Украины в бедные страны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он согласен со словами своего российского коллеги Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в бедные страны, как это первоначально предполагалось.
«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции [против Москвы]», – передает ТАСС его слова.
Это тему он пообещал обсудить в Самарканде.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Трасс анонсировала возобновление Британией добычи газа методом фрекинга из-за кризиса
Великобритания будет добывать сланцевый газ с помощью фрекинга (методом гидроразрыва геологического пласта) в тех районах, где это одобрит местное население, заявила новый премьер Лиз Трасс.
«Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинга), что позволит получить газ уже через шесть месяцев», – передает ее слова РИА «Новости».
Запрет на добычу газа методом фрекинга был введен в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг – метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
Кроме того, заявила Трасс, на следующей неделе власти выдадут новые лицензии на добычу нефти и газа в Северном море в рамках правительственного плана по борьбе с энергетическим кризисом.
«Мы активизируем [использование] всех собственных источников энергии, включая добычу нефти и газа в Северном море. Мы проведем новый раунд распределения лицензий [на разработку месторождений]. Мы ожидаем, что всего будет выдано более 100 лицензий», – сказала премьер.
Кроме того, правительство заморозит тарифы на электричество на два года. «Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определенность по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию и способствуют росту [экономики]. Эти гарантии, которые включают в себя временный отказ от зеленых сборов, означают, что с 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более 2,5 тыс. фунтов (2,9 тыс. долларов) в год в течение ближайших двух лет», – заявила Трасс.
Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.
Ассоциации британского бизнеса потребовали от премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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BBC поменял эфирную сетку на фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II
Британская вещательная корпорация BBC в четверг поменяла эфирную сетку после сообщений об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, заменив запланированное вещание новостями.
Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой рассказал о состоянии здоровья королевы, после заявления Букингемского дворца о том, что врачи озабочены самочувствием Елизаветы II, передает ТАСС.
Телеканал также сообщил, что принц Чарльз сейчас находится с королевой после того, как она была помещена под медицинское наблюдение.
Ранее в Букингемском дворце заявили, что состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, она помещена под наблюдение.
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В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Британия столкнулась с дефицитом клоунов из-за спецоперации на Украине
Цирки Великобритании испытывают нехватку клоунов и прочих артистов в связи с трудностями в выдаче виз иностранцам на фоне российской спецоперации на Украине, пишет британское издание Daily Star.
Согласно данным издания, которое ссылается на должностных лиц, зарубежные артисты пытаются получить визы, в то время как МВД страны «переполнено» заявлениями из-за наплыва беженцев с Украины, передает РИА «Новости».
Daily Star ссылается на представителя министерства, который утверждает, что ведомство отдает приоритет заявлениям украинцев, поэтому обращения тех, кто хочет работать и учиться в Британии, обрабатываются дольше.
Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы с Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.
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В Британии объявили национальный траур
В Великобритании объявлен общенациональный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.
По данным канала Sky News, он продлится 10 дней – до похорон Елизаветы II. Флаг Британии приспущен над Букингемским дворцом, передает РИА «Новости».
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
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Путин обратился к участникам открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике.
«Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие: открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила», – сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Как подчеркнул российский лидер, восстановление мемориального комплекса – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года.
«Эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны. Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и так же, как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу», – отметил Путин.
«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году. Построенный на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков, он по праву назывался народным, был почитаем и по-особому любим. Здесь семьями отмечали День Победы, обязательно приходили сюда 8 сентября – в годовщину освобождения Донбасса от гитлеровцев», – сказал глава государства в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала.
«Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен. Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточенных боев отбили высоту, повторив подвиг предков. В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы. Отрадно, что этот величественный комплекс восстановлен максимально бережно. Его первоначальный облик сохранен: на легендарной высоте снова стоит обелиск, а рядом, как прежде, возвышается фигура советского солдата-победителя», – отметил российский лидер.
«Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах. С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», – подчеркнул Путин в обращении к участникам церемонии открытия комплекса «Саур-Могила».
Напомним, в начале августа на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. В восстановлении мемориального комплекса приняли участие российские студенты.
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Путин открыл движение на новых участках федеральных трасс
Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия движения на новых и реконструированных участках автодорог: магистралей М-12 Москва – Казань и М-5 «Урал», а также Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).
Первый вводимый участок трассы М-12 составит 23 км и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо в районе Орехово-Зуева, передает ТАСС.
«Поехали», – сказал Путин, после чего по трассам двинулся парад из дорожной техники.
Также для проезда откроется 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5, таким образом, на всем маршруте между Екатеринбургом и Челябинском будет четыре полосы движения.
Пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое движение вокруг Екатеринбурга. По данным Кремля, новые участки дорог не только смягчат нагрузку на транспортную сеть в некоторых регионах, но и дополнят транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.
Трасс призвала британцев объединиться вокруг нового короля
Премьер-министр Британии Лиз Трасс во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
«Вместе с семьей короля мы скорбим о потери его матери. И в нашей скорби мы должны объединиться и поддержать его. Мы должны помочь ему теперь нести большую ответственность за всех нас. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, точно так же, как его мать была столь преданной столь многим людям столь много времени», – приводит ТАСС слова Трасс, которой королева поручила сформировать правительство Великобритании всего два дня назад.
Говоря про Елизавету II, Трасс отметила, что «она была истинной душой Великобритании и эта душа будет оставаться» с британцами. «Она была монархом, который правил дольше всех в истории нашей страны. Править с подобным достоинством и мастерством на протяжении 70 лет – невероятное достижение, – подчеркнула она. – Смерть Ее Величества – огромный шок для страны и мира».
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
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Ранее в четверг Букингемский дворец сообщал, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева. Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
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Принца Чарльза провозгласят новым королем Британии в ближайшее время
Чарльза провозгласят новым монархом Британии на совете престолонаследия, который соберется в ближайшее время.
«Короля Чарльза провозгласят новым монархом Британии на Совете престолонаследия, который соберут как можно скорее», – говорится в сообщении газеты Telegraph в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
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Отмечается, что особое заседание Тайного совета обычно проводится в течение 24 часов после смерти монарха.
Новый король Британии заявил, что семья скорбит из-за кончины монарха и матери. По словам Чарльза, потерю почувствуют по все стране, всему содружеству и во всем мире.
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева. Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Чарльз Филип Артур Маунтбаттен-Виндзор родился 14 ноября 1948 года в Лондоне, в Букингемском дворце. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филипа, герцога Эдинбургского. 1 июля 1969 года состоялась официальная церемония присвоения Чарльзу титула принца Уэльского, наследника британского престола. Король имеет звания фельдмаршала, маршала авиации, адмирала королевского флота. Великобритании.