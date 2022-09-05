Заслуженный спасатель назвал основные причины гибели туристов на Ключевской сопке

«С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн, комментируя гибель туристов на Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку.

В правительстве Камчатки сообщили, что при восхождении на Ключевскую сопку число погибших возросло до 8 человек. На место отправлена группа спасателей. Это уже вторая попытка отправить специалистов, в первый раз вертолет не смог приземлиться из-за штурмового ветра на вулкане.

«Вулкан находится в совершенно необитаемой области, дорог там нет, подъехать спасатели не могут. Из-за плохой погоды вертолет не смог высадить спасателей там, где нужно, поэтому они оказались далеко, причем как по высоте, так и по расстоянию. Им предстоит добраться к выжившим, преодолевая трудности. Операция очень опасная», – говорит Гофштейн.

Он подчеркивает, что предсказать итоги данной спасательной операции ему сложно, но на данный момент, по его оценке, она проходит очень тяжело в «нечеловеческих условиях». «Мало того, что спасателям в условиях камнепадной опасности, ветра, холода нужно дойти туда, спустить живых людей, найти погибших и каким-то даже не совсем понятным для меня способом доставить тела к месту погребения. Это крутые склоны, вертолет не всегда может приземлиться, тела погружать в него будет трудно. Сложная операция как для спасателей, так и для пилотов», – рассуждает собеседник.

По его мнению, большое количество погибших, скорее всего, вызвано тем, что туристы были недостаточно подготовлены к восхождению. Он рассказывает, что альпинисты шли в связках по три человека. Лидер одной из них сорвался и потянул за собой двух человек. То же самое произошло и со второй связкой. В результате шестеро погибли из-за невозможности удержаться на склоне.

«Тут две вещи могут быть: или это склон такой, что на нем невозможно удержаться, или это неумение пользоваться снаряжением и неумение работать на склоне. Для того люди и связываются вместе, чтобы обеспечивать друг другу безопасность. Если люди не понимают, для чего это нужно, значит они потенциальные покойники. Как я понимаю, налицо отсутствие подготовки. С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – считает Гофштейн.

30 августа группа туристов из десяти человек, а также два гида, совершавшие восхождение на Ключевской вулкан, обратились к спасателям. Позже стало известно, что пятеро людей погибли, предположительно, от падения с высоты. На следующей день стало известно еще о трех смертях. Следственный комитет возбудилуголовное дело по факту гибели туристов при восхождении.