Интерфакс-Религия: В разных регионах страны работает информационная шайтан-машина

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов вернулся с ассамблеи Всемирной конференции религий за мир, которая прошла в Токио и рассказал о своих впечатлениях.

Сейчас все думающие лидеры мировых религий стараются укреплять паритетный диалог, но за рубежом религия становится все более несвободной, заявил Крганов порталу «Интерфакс-Религия».

«Ее контролируют богатые политики, тем самым вовлекая в религиозную сферу свои политические трюки. Несмотря на положительную динамику, остаются проблемы в странах Азии, Африки. Негативный фон сохраняется по отношению к вере мигрантов в странах Запада», – указал собеседник.

Он добавил, что в Японии проводился диалог об опыте общественных институтов, проблемах в Афганистане, Мьянме, странах Африки, о положении женщин в этих странах. В ходе дискуссии отличились представители Украины, от них выступал «лжеепископ непонятной юрисдикции» Евстратий Зоря и несколько других человек.

Они «пытались обвинить Россию в массовом разрушении храмов (насчитав их более 200), обзывали агрессорами и угрожали Гаагским трибуналом». «Еще поднимали тему якобы угнетаемых крымских татар, которые почему-то и в Крыму политику России поддерживают, и в Херсонской и Запорожской областях на референдумы пришли. Мне-то виднее: мусульмане ЛНР в этом году вошли в Духовное собрание мусульман России, да и с мусульманами Таврического края мы регулярно общаемся», – сказал муфтий.

По его словам, украинская сторона на мероприятии пыталась внести антироссийские формулировки внести в итоговый документ, но им это не удалось, поскольку Всемирная конференция религий за мир – «организация адекватная».

Муфтий также рассказал о появлении в России информационных вбросов, направленных на мусульманское население страны.

«Не только в Дагестане, но и в других регионах страны работает информационная шайтан-машина. Много обращений по этому поводу в Общественную палату России. Еще в прошлые годы в некоторых СМИ (не буду их называть), аффилированных с США и Европой и желающих им угодить, несостоявшиеся личности тренировались на религиозной и национальной теме. Так вот, почерк тот же. Готовились заранее. Военные действия идут по всем фронтам, и фронт информационный забывать нельзя», – отметил он.

Между тем «Координационный центр мусульман Северного Кавказа» опубликовал обращение различных мусульманских религиозных организаций, в котором объяснили исповедующим Ислам жителям России, что украинская сторона призывает мусульман Кавказа «склониться перед нацистами». Обращение опубликовано на сайте центра.

«Дорогие мусульмане, мы должны понимать, что с Россией сегодня воюет не Украина, а НАТО. То самое НАТО, которое по надуманным причинам, а иногда и без причин уничтожили миллионы мусульман в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. И по сей день продолжают это делать в разных мусульманских странах. Те самые страны, для которых всякие ЛГБТ стали высшей ценностью. Они даже не скрывают, что хотят уничтожить Россию и ее граждан. Открыто пишут это в своих документах и говорят в информационное поле. Мы должны понимать, что если сегодня мы их не остановим на территории Украины, завтра они придут к нам домой, в наши дома, в наши семьи», – говорится в обращении.

В центре напомнили, что в истории страны было много тяжелых времен, и народ преодолевал их, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности.

«Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей страны именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их любви к Родине. В России всегда было много героев. На Кавказе всегда было много героев. Сегодня много мусульман из разных регионов России в составе наших Вооруженных сил обеспечивают нашу безопасность. Без всякой мобилизации много доблестных наших парней, настоящих мужчин пошли защищать свою семью, свою Родину, свои ценности», – указали в центре.