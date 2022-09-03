Въезд в Самарканд решили ограничить из-за саммита ШОС

Въезд в Самарканд, где состоится саммит глав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ограничат с 14 по 17 сентября, сообщает в субботу информационная служба УВД Самаркандской области.

Саммит глав стран-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.

«Убедительная просьба тем, кто запланировал приехать в город Самарканд 14-15-16 и 17 сентября, перенести свой визит на другой период. Именно в эти дни въезд в город Самарканд будет ограничен», – говорится в сообщении в Telegram-канале УВД.

В полиции сообщили, что в связи с проведением саммита с 14 по 17 сентября будут закрыты для движения въездные дороги в Самарканд, а также ряд дорог внутри города. В качестве исключения разрешат передвигаться машинам скорой медицинской помощи и работникам чрезвычайных служб.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.