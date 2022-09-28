Посол ЛНР Мирошник объяснил итоги референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

«Результаты голосования – своего рода протест против угроз Украины. За очень короткий период времени официальный Киев умело настроил наших людей против себя. В результате они выбрали Россию и захотели стать частью благополучного государства», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее дончане, луганчане, запорожцы и херсонцы проголосовали за вступление в состав России.

«Мы видим, что референдумы прошли в четком соответствии как с нормами международного права, так и с точки зрения российского законодательства. Теперь у нас есть все инструменты для того, чтобы стать частью России. И главы регионов уже готовят документы, чтобы направить их Владимиру Путину с просьбой инициировать процесс вступления наших регионов в состав России. Далее уже будет действовать Москва», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Дипломат также отметил, что явка на голосовании была выше ожидаемого. «Мы думали, что обстрелы и запугивания со стороны Украины могут повлиять на людей, которые захотят высказать свое мнение. Но произошло все наоборот. Но эти нападки подстегнули жителей освобожденных регионов в стремлении уйти подальше от украинского режима», – пояснил он.

«В ЛНР проголосовали свыше 92% населения. Свою роль сыграла серьезная мотивация жителей. Причем, люди активно приходили на участки и в рамках республики, и в Москве. Всего было открыто 200 участков, в том числе в Воронежской, Ростовской и Белгородской областях», – отмечает собеседник.

«Я не удивлен высокой поддержкой референдумов в Запорожской и Херсонской областях. Украина активно вела диверсионную деятельность на этих территориях. И результаты голосования – своего рода протест против этих угроз. За очень короткий период времени официальный Киев умело настроил этих людей против себя», – подчеркнул посол.

По словам дипломата, в скором времени можно ожидать роста пророссийских настроений и на других территориях, пока еще подконтрольных Киеву. «Мы показали огромному числу людей дорогу к миру и восстановлению нормальной жизни. Теперь остальное население Украины понимает, что можно реально стать частью благополучного государства и обеспечить себе безопасность», – сказал он.

«В противовес Украина предлагает лишь непрекращающуюся войну. Но ни в Николаеве, ни в Одессе так жить не хотят. И чем дальше будет продвигаться наша армия, тем больше будет становиться наших сторонников. Пока отследить эту динамику при помощи социологии нельзя. Но это не значит, что не происходит трансформация сознания людей», – резюмировал Мирошник.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.

По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР «за» проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В Луганской народной республике совой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.

В Херсонской области «за» проголосовали 497 051 жителей региона или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – председатель избиркома региона Марина Захарова.

На фоне этого в ЕС уже заявили, что не станут признавать итоги референдумов. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал результаты фиктиными. Аналогичное заявление последовало и от госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им (властям в Киеве), очень эффективно используется именно в этих целях», – приводит слова главы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Таким образом он ответил на прямой вопрос о том, позволят ли США Киеву продолжать применять американские вооружения против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов.

В ответ на это посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил Соединенные Штаты о риске стать стороной конфликта на Украине. «Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».

Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.

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