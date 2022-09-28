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Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 25,75 копеек, курс евро вырос на 33,5 копейки.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 25,75 копеек и составил 58,2 рубля, курс евро вырос на 33,5 копейки и составил 56,4825 рубля, передает ТАСС.
Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару.
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
Студенток журфака МГУ отчислили после скандала с травлей патриота
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Две студентки факультета журналистики МГУ отчислены после скандала с травлей третьекурсника, который пришел в здание факультета с флагом России и Z-символикой.
По словам медиаэксперта Антона Коробкова-Землянского, девушек отчислили за мат.
«Двоих студенток журфака МГУ отчислили с формулировкой «за мат». А не за травлю и русофобию. На входе в здание факультета журналистики на Моховой играет гимн, а некоторые студенты готовят пикет в поддержку отчисленных», – написал он в своем Telegram, сообщает «Царьград».
По данным Telegram-канала «Первый университетский», которые приводит Коробков-Землянский, комиссия «в первую очередь акцентировала внимание» на том, что студентки «в оскорблениях использовали мат».
«Остальным студентам, бывшим на комиссии (точное число неизвестно) объявлен строгий выговор. На комиссии лично присутствовала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова», – сказано в сообщении.
В свою очередь декан факультета журналистики Елена Вартанова заявила, что считает враждебность в стенах университета недопустимой.
«Я невероятно сожалею, что в социальных сетях некоторые студенты так громко высказали непонимание и неприятие патриотической позиции третьекурсника Степана Антропова. Считаю, что среди студентов нашего факультета подобная враждебность неприемлема. Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы. Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим. Мои коллеги говорят о том же», – написала Вартанова на своей странице «ВКонтакте».
«И в университете, и в современной журналистике агрессия присутствовать не должна. В традициях университетской среды – сообща обсуждать вопросы внутренней жизни факультета, слушать и слышать друг друга. Мы говорим о своей позиции, но не оскорбляем и не унижаем других, категорически не используем ненормативную лексику», – добавила Вартанова.
По словам декана, этическая комиссия факультета выясняет, что произошло и что было нарушено, проверяется авторство публикаций. «Пока неясно, будет ли необходимость перевода вопроса в юридическую плоскость», – сказала она.
«Но повторюсь: я осуждаю «хейт», агрессию и использование нецензурной лексики нашими студентами, даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Напомним, студента раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений», – заключила Вартанова.
Напомним, студента факультета журналистики МГУ раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений.
Разрушения на «Северных потоках» назвали беспрецедентными
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Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно, сообщают в компании Nord Stream AG.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – передает ТАСС заявление оператора.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
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Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»
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Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток». Ширина круга загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
Сообщалось, что в трех нитках «Северных потоков» упало давление.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
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Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках»
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Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
По данным, полученным Шведской национальной сейсмической сетью (ШНСС), два явных взрыва зарегистрировали измерительные станции. Один был магнитудой 2,3.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Представитель ШНСС Бьорн Лунд отметил, что сомнений в том, что это были взрывы, нет, передает ТАСС со ссылкой на шведский телеканал СВТ.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе
В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.
В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Минобороны назвало главный недостаток отечественных беспилотников
Большая часть российских беспилотных летательных аппаратов не удовлетворяют требованиям Минобороны, заявил представитель ведомства полковник Игорь Ищук.
«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить», – цитирует Ищука ТАСС.
Он добавил, что основной проблемой производителей, из-за которых не выполняются требования, является отсутствие элементной базы.
На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину
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Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился в открытом письме к президенту Владимиру Путину с просьбой разъяснить ряд вопросов по ситуации с Украиной.
Музыкант спросил, хотел бы Путин завершения конфликта на Украине. Уотерс добавил, что если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».
«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», – цитирует музыканта РИА «Новости».
По словам Уотерса, он очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.
Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская в ответ посоветовала Уотерсу не обращаться в поисках мира к Киеву.
Позже Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его «персоной нон грата» и призвал бойкотировать его выступления из-за позиции артиста по Украине.
На Украине ликвидировали замкомандира полка «Азов» по боевой подготовке
В результате боевых действий российскими войсками был ликвидирован подполковник Игорь Безоглюк, занимавший должность заместителя командира нацистского полка «Азов» (запрещен в России) по боевой и специальной подготовке.
Об уничтожении Безоглюка сообщили военкоры Русской Весны, пишет «Военное обозрение».
Согласно открытой информации из СМИ, Безоглюк тесно взаимодействовал с западными, в том числе и британскими, инструкторами, которые помогают Украине готовить не только обычные подразделения ВСУ, но и террористические формирования. Редкие интервью прессе подполковник давал еще до начала российской специальной военной операции, и в них отмечал большую важность западной военной помощи для украинских вооруженных сил. Также сообщается о его контактах с натовскими разведками.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать.
Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»
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«Повредить подводный газопровод очень просто. Существуют специальные глубоководные снаряды, которые опускают на такую глубину – 100-150 метров. Сделать это можно, например, с любого рыбацкого траулера, который вроде бы мирно ловит рыбу у берегов Дании», пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Ищенко. Ранее сейсмологи зарегистрировали взрывы на «Северных потоках».
«С борта любого судна на заданную глубину опускается подводный аппарат, который и закладывает заряд. Также это можно сделать или с военного корабля, или с подводной лодки – носителя таких подводных аппаратов», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, военный обозреватель Сергей Ищенко.
За подобной диверсией может стоять одна из трех стран, обладающих подобными кораблями, добавил эксперт. «Это не только США или Польша, но и Украина. Почему США и Украина – понятно. Польское руководство тоже ранее ожесточенно выступало против запуска «Северного потока – 2». Из-за поляков Газпром перестал качать газ по трубопроводу «Ямал – Европа». В Варшаве также заявили, что намерены использовать сжиженный газ из США. Поэтому можно предположить, что у Польши также есть интерес в том, чтобы остановить работу российских газопроводов», – уточнил Ищенко.
Что касается утечки газа на поверхности моря, то такая авария никак не повлияет на экологическую обстановку, уверен эксперт. «Если соблюдать правила пожарной безопасности, ничего не случится. Тем более, что по обоим трубопроводам газ давно перестали качать, поэтому в скором времени он выйдет и на этом все закончится», – заключил собеседник.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
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Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе Ижевска
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Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали соседи по подъезду.
«Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабашка. Условия у них были очень хорошие для житья», – передает РИА «Новости» один из собеседников.
По словам другого соседа, который представился Алексеем, Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.
«Он не здоровался, не общался. Они жили втроем, бабушка, мама и он. Маму я знаю, что зовут Алла. Бабушку даже не знаю, как зовут, она каждое утро ходила вот тут, скандинавской ходьбой (занималась), по стадиону с палочками», – вспоминает Алексей.
По словам соседей, родственники стрелявшего уехали со следственными органами – вчера за ними «приезжали сотрудники ФСБ, СК».
Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал, что Казанцев болел шизофренией, и именно поэтому всегда делал «скидку» на то, что тот ходит в капюшоне.
«Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один... То, что он не работал с таким диагнозом, – это точно... Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской... И поздно вечером мог оттуда же идти», – заявил Алексей.
Еще один сосед подтвердил, что Казанцев был скрытный.
«Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было», – заключил собеседник.
В понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.
Умер Борис Моисеев
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Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, сообщил его арт-директор Сергей Горох.
«Да, это так... Сегодня в два часа», – передает РИА «Новости» ответ арт-директора на соответствующий вопрос.
Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.
Заслуженный артист России Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в городе Могилеве Белорусской ССР (Республика Беларусь).
В 1975 году Борис переезжает Каунас, где танцует в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже становится главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас», в это же время в модном тогда баре Orbita (Орбита) появляется танцевальный коллектив – трио «Экспрессия».
С 1984 по 1985 год Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия» работает в коллективе «Театр песни» Аллы Пугачевой. Участвует в качестве хореографа и танцовщика в фильме «Пришла и говорю», гастролирует с Аллой Пугачевой по городам СССР с одноименной концертной программой «Пришла и говорю», появляется в телевизионной программе Большого Московского цирка «Новогодний аттракцион».
21 декабря 2010 года, накануне презентации нового клипа «Я не могу тебя терять», у Моисеева случился ишемический инсульт, парализована левая часть тела. 23 декабря певец был введен в искусственную кому, ему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Врачам Научного центра неврологии удалось совершить чудо – и 4 февраля 2011 года Моисеев был выписан из больницы, начал проходить реабилитацию.
В 2020-м Моисеев самоизолировался у себя дома.
Грузия обнародовала данные о въезде граждан России
В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны в связи с повышенным вниманием к этому вопросу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пиковые посещения зафиксированы 25 сентября – 11143 человека и 26 сентября – 10804.
МВД и СГБ Грузии уделяют проверке въезжающих «особое внимание» в соответствии с законами Грузии, отметили в министерстве. МВД отметило, что увеличилось число тех, кто получают отказ на въезд, и это происходит в строгом соответствии с требованиями закона.
Решение о допуске или не допуске принимает офицер погранполиции с учетом таких факторов, как наличие у въезжающих необходимых документов, финансовых средств, нарушений правил пребывания в Грузии в прошлом и так далее.
Ранее сообщалось, что мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией.