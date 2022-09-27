Наблюдатели за референдумами: Украинский террор достиг обратного эффекта

Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях, показали, что прозрачное и демократичное голосование возможно даже в условиях, близких к боевым, считают приглашенные на голосование наблюдатели.

«Террор, развернутый на освобожденных территориях украинскими властями, надеющимися запугать местных жителей, достиг обратного эффекта. Вместо игнорирования референдумов люди пошли на участки и проголосовали. Я вчера в качестве международного наблюдателя был в городах Запорожской области с местной участковой комиссией, проходили частные домовладения – там на домах висят российские флаги», – рассказал Общественной палаты России Александр Малькевич, первый замглавы координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием.

«Один из жителей Запорожья – 64-летний пенсионер по имени Александр Викторович – в беседе с международными наблюдателями плакал и просил передать президенту России Владимиру Путину, сколько лет Запорожье ждало возвращения России – с 1991 года», – добавил эксперт. Во вторник Малькевич принял участие в круглом столе на тему «Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Малькевич отдельно отметил героизм члена избирательной комиссии Горловки и сопровождавшего ее полицейского, которые получили ранения при обстреле, причем правоохранитель спас женщину от более серьезных ранений, закрыв её своим телом. Сотрудник полиции тоже выжил и сейчас находится в больнице. «И те врачи, которые лечат их, говорят: мы никуда не уйдем, мы продолжим помогать людям, мы должны помочь нашей мечте осуществиться», – сказал он.

Члены участковых избирательных комиссий в Херсоне также получают огромное количество угроз, но не боятся, а только становятся более решительными. «Молодежь в Запорожье и на Херсонщине вчера запустила флэшмоб – они сжигают украинские паспорта после голосования. Все считают часы и минуты до завершения голосования, чтобы начать праздновать, несмотря на террор ВСУ», – подчеркнул политолог.

Малькевич также рассказал о том, что в украинском сегменте Интернета распространяются фотографии и посты, где говорится, что якобы на многих улицах Херсона расклеены листовки неких партизан, призывающих не участвовать в референдуме. «На самом деле все они наклеены в одном месте – во дворе Центра информационно-психологических специальных операций, на территории, контролируемой Киевом. А ЦИПСО преподносит так, якобы это происходит в Херсоне», – сказал он.

«С технической точки зрения, голосование организовано на высшем уровне, – впрочем, как и все другие электоральные процедуры, которые проходят или в России, или при российской поддержке. Думаю, в Москве нужно издать какое-то пособие, чтобы научить остальной мир, особенно Африку, как проводить выборы или плебисцит, что называется «вопреки» – при внешнем давлении и на фоне неблагоприятной ситуации», – сказал президент Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества Жозе Матемулане из Мозамбика.

Он также был наблюдателем в Херсонской области. По мнению наблюдателя, сложные условия для проведения голосования иногда используют как предлог, чтобы задержать такого рода электоральные процессы. «Это видно по поведению Киева, который годами саботировал Минские соглашения, в том числе и пункты о проведении выборов в Донбассе. Это очень важно, чтобы люди смогли выразить свою политическую позицию в любых условиях», – заявил он.

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«В целом, референдум прошел демократично, нет причин предполагать, что допущены какие-то нарушения, повлиявшие на исход, что оказывалось давление на жителей, чтобы заставить их голосовать положительно. Я сам видел, как люди плакали от радости во время голосования. Это исторический момент для них, и я лично горд тем, что участвовал в этом», – признался Матемулане.

«Люди перестали бояться заявлять о своей позиции», – отметил эксперт симферопольского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) Сергей Юхин. Он поделился результатами экзитпола, который РИПСИ провел в Запорожской и Херсонской областях.

Социологи опросили людей, выходивших с избирательных участков – 967 человек в Запорожской области и 959 в Херсонской. В Запорожье 95% опрошенных отдали свой голос за вхождение в состав России, в Херсонской области – 89%, рассказал Юхин. «В Запорожье поддержка Украины скатилась к нулю, – комментирует социолог. – В области мы зафиксировали самую большую динамику роста пророссийских настроений. Мы ждем официального подсчета голосов и результаты референдума. Но люди свой выбор сделали, референдум состоялся. И выбор жителей Херсонской и Запорожской областей – это Россия».

Референдумы на освобожденных территориях – это исторические события и для России, прокомментировал депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Россия – живое существо. Бывает периоды, когда уменьшается, и время, когда она растет. Референдум в Крыму стал тем феноменом, который показал, что сжатие нашей страны закончилось. И мы перешли к стадии расширения. Тогда некоторым это казалось лишь отдельной историей, но теперь все сомнения в нашем росте отпали – ведь есть Донецк, Луганск, Запорожье, Херсонщина. Дальше их примеру последуют и другие территории – в этом я совершенно не сомневаюсь», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, что голосование в республиках Донбасса, в Херсонской и освобожденной части Запорожской области началось в минувшую пятницу и завершилось во вторник. За несколько дней до начала референдумов Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители.

Референдум о вхождении ЛНР в состав России состоялся, несмотря на попытки Украины ему помешать, констатировал во вторник глава республики Леонид Пасечник.

По результатам обработки четырьмя ЦИКами большей части протоколов, стало известно, что в ЛНР 98,5% проголосовали за вхождение в состав России, в ДНР эта доля составляет 98,6%, в Херсонской области – свыше 86%, в Запорожской области 92,9%.

В среду должны быть объявлены официальные результаты обработки ста процентов протоколов. Если большинство голосовавших скажет «да» воссоединению, власти двух народных республик и двух областей обратятся к РФ с просьбой о принятие в ее состав в качестве субъектов федерации. Обращение должны рассмотреть и ратифицировать Госдума и Совет Федерации. После этого Владимир Путин и главы четырех территорий подпишут договоры о присоединении. Наконец, президент России подпишет соответствующие законы о присоединении и указы об образовании четырех новых субъектов федерации.

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