Украинские власти призывают ввести санкции против международных наблюдателей, следивших за ходом референдума в Донбассе и на освобожденных территориях, ведется преследование минимум трех специалистов, заявила бразильская журналистка Ванесса Мартина Сильва в своей публикации для одного из ведущих СМИ страны журнала Dialogos do Sul.

Преследованию подвергся менеджер небольшой немецкой компании Waldeck-Frankenberg GmbH Штефан Шаллер, также занимающийся журналистикой, указали авторы в своей публикации для Dialogos do Sul.

Он находился в составе делегации наблюдателей за выборами, но в Германии его вызвали в полицию. Также он получил уведомление об увольнении по электронной почте.

Отмечается, что мужчине грозит три года тюрьмы на родине. Журналистка Соня Ван дер Энде, проживающая в России полгода, которую также преследуют в Европе, предположила, за что могут преследовать Шаллера.

«Он был в Донбассе [регион, который охватывает Донецк и Луганск], и все, кто посещает этот регион, – не военные преступники, а враги государства в Европе», – сказала она.

Собеседница рассказала, что побывала в Донбассе девять раз с начала спецоперации. Ее обвинили в том, что она «делала что-то, что не разрешено европейским и голландским правительством, потому что Россия считается врагом».

По мнению журналистки, в ЕС подрывается свобода слова и прессы. Ван дер Энде утверждала, что видела, как людей в Донбассе убивают неонацисты, носящие символику СС и читающие «Майн кампф».

Другой журналист, пожелавший оставаться неназванным, был уволен из крупнейшей газеты, где работал, за то, что дал интервью, где рассказал об отношении к референдуму.

Авторы публикации также рассказали о реакции других СМИ на международных наблюдателей. Так, итальянская Corriere de la Sierra в своем материале резко осудила наблюдателей и назвала процесс «фарсом», хотя и указала, что за референдумом наблюдали 13 итальянцев.

Кроме того, уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец призвал 20 стран ввести санкции в отношении 39 международных наблюдателей, следивших за референдумом. По его словам, их следует считать персонами нон грата на Украине и «других демократических странах».

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.