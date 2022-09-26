Кабардино-Балкарии выделили более 3 млрд рублей на строительство школ

В рамках федерального проекта «Современная школа» Кабардино-Балкарской Республике направили более 3 млрд рублей на строительство девяти школ на 5150 ученических мест, строительство которых планируют завершить в декабре 2024 года, сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР по итогам совещания с главой региона Казбеком Коковым.

В республике развернуто строительство одновременно 10 школ общей мощностью 6324 места. До конца 2022 года планируется завершить строительство трех школ. Построены пять ясельных блоков общей мощностью 380 мест. Закончено строительство трех спортивных объектов, до конца года планируется сдать в эксплуатацию спорткомплекс для занятий современным пятиборьем в Нальчике. До конца следующего года будет построено футбольное поле в Нижнем Чегеме, а в 2024 году – крытый ледовый каток в Нальчике, говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства КБР.

Отмечается, что на этот год было запланировано порядка 100 объектов строительства, реконструкции, ремонта, благоустройства. Ряд объектов завершены досрочно и в начале сентября введены в эксплуатацию.

В течение 2019–2021 годов в республике построено 45 дошкольных учреждений, четыре школы, семь домов культуры, восемь спортивных комплексов, 49 плоскостных спортивных сооружений, капитально отремонтированы 13 домов культуры, театр, 274 многоквартирных дома, благоустроено 356 дворовых территорий, 96 общественных пространств, в нормативное состояние приведено порядка 600 км дорог.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» строится онкологический диспансер и поликлиника в Нальчике. Закончено строительство амбулатории в Аушигере, до конца года будет завершена реконструкция поликлиники в Дыгулыбгее. До конца следующего года будет построена амбулатория в Кубе и участковая больница в поселке Эльбрус.

По региональной программе «Чистая вода» в районах идет строительство и реконструкция 13 объектов водоснабжения. Завершено строительство водозаборных скважин в Солдатской и Пролетарском. Стартовали работы по реконструкции канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений и самом поселке. Начаты работы по проектированию очистных сооружений Нальчика, строительство одного из крупных объектов – Баксанского группового водопровода протяженностью порядка 80 километров планируется завершить в 2025 году.

По программе аварийного жилья расселены 62 аварийных многоквартирных дома общей площадью 17 тыс. квадратных метров, 1020 граждан смогли улучшить свои жилищные условия.

Возобновлено строительство Дворца творческой молодежи, который был начат в 2002 году, являлся объектом незавершенного строительства и не финансировался. Это будет центр творчества молодежи.

По федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023–2024 годах планируется начать строительство семи амбулаторий и фельдшерского пункта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков сообщил, что в 2022 году на дорожные работы предусмотрено 4,2 млрд рублей. «Планируется, что по итогам текущего года будут приведены в нормативное состояние более 170 км региональных и местных автодорог, 134 погонных метра мостовых сооружений, порядка 70 км наружного освещения. Работы завершены на 90%», – уточнил он.

В 2023 году объем финансирования дорожных работ составит 4,4 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в норматив более 70 км автодорог, отремонтировать 261 погонный метр автодорожных мостов и путепроводов, устроить не менее 30 км наружного освещения вдоль региональных автодорог. По федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального и местного значения» планируется привести в норматив 23,8 км автодорог, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» – 18,6 км.