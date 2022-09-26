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Лукашенко высказался о бегущих от частичной мобилизации в России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
«Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов) выехали. Просятся назад (теперь). Большинство просит: заберите назад», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал канал «Россия 24».
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
«Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 млн (человек) – мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тыс. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут... И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та», – отметил Лукашенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В Минске высказались о референдумах на Украине и в Донбассе
Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», – приводит ТАСС ответ главы МИД Белоруссии на вопрос, заданный в ходе интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня», о том, признает ли Минск Донбасс частью России.
Макей назвал подходом «маргинальных политиков, маргинальных СМИ» утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России. «Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так», – сказал глава белорусского МИД.
Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях «на Украине, в некоторых других частях региона». «Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия – наш союзник», – отметил Макей. «У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», – добавил он.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности Минска к диалогу с Западом.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны Запада закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Американский наблюдатель рассказал об уникальной возможности для жителей Херсонской области
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«Референдум в Херсонской области организован на самом высоком уровне, я не заметил никаких проблем с безопасностью. Представить такое голосование на Западе невозможно, потому что у нас нет настоящего самоопределения», – сказал газете ВЗГЛЯД американский журналист Вайт Рид, который приехал в Херсон в составе группы международных наблюдателей.
«Исходя из того, что я видел сегодня, референдум организован очень хорошо, я не заметил никаких проблем с безопасностью, все могут проголосовать спокойно, никто не говорит людям, как голосовать. Все выглядит абсолютно прозрачным», – считает американский журналист агентства Sputnik Вайт Рид, который в субботу находится в Херсоне в составе группы международных наблюдателей.
На Западе подобные референдумы еще не проводились, отметил наблюдатель. «У нас нет настоящих голосований о самоопределении, нам не часто выпадает шанс определить, хотим мы или нет быть частью Соединенных Штатов, например. Хотя мне кажется, что есть люди, например, в Пуэрто-Рико, которые терпят невыносимые страдания от американского правительства. Я думаю, на Западе не сложно найти людей, которые хотели бы быть независимы от Соединенных Штатов», – заверил Рид, добавив, что американское правительство никогда не даст колониям, таким как Пуэрто-Рико, шанс на самоопределение.
Журналист лично пообщался с некоторыми участниками голосования. По его словам, жители Херсона выражают искреннее желание и настоящую благодарность за возможность проголосовать и за то, чтобы их голос был услышан.
«Они объяснили мне, что пришли на этот референдум, потому что считают его важным. Они действительно живут сейчас в условиях нефункционирующей власти, у них нет элементарных услуг, которыми могут пользоваться жители современных государств. У них нет доступа к здравоохранению, есть проблемы с топливом, дорогами – с тем, что мы считаем само собой разумеющимся. Поэтому совершенно логично, что они хотят объединиться со страной, которая может все это им дать», – уверен Рид.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил, что по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России. Бюллетень содержат вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
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Путин подписал указ об отсрочке студентам от призыва по частичной мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Эксперты объяснили необходимость частичной мобилизации
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Объявление в России частичной мобилизации было единственным возможным решением в сложившейся ситуации. На территории соприкосновения давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих. Проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины и последующее присоединение к России поможет решить проблемы местных жителей, уверены эксперты.
«В создавшейся ситуации единственный возможный вариант решения проблемы – это вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации», – считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
По его мнению, проведение референдумов «назрело давно» и после подведения итогов голосования Россия начнет «относиться к этой территории», как к своей собственной. Он напомнил, что к объявлению мобилизации ранее призывали многие эксперты. «Сейчас на территории соприкосновения украинских войск и наших давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих», – добавил собеседник.
По словам Филатова, мобилизованные должны пройти подготовку в учебных центрах, кому-то надо «вспомнить военную специальность», чтобы снова стать профессионалом. «Боец должен пройти как минимум хорошую трехмесячную подготовку. Поэтому, конечно, если бы мы сделали это весной, то сейчас бы имели 300, 400 или 500 тысяч подготовленных военнослужащих», – пояснил эксперт.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев добавляет, что частичная мобилизация усилит оборонно-промышленные возможности страны. Многие мобилизованные не будут отправлены на линию фронта, а смогут повысить «наши ремонтные возможности и возможности производства ОПК». Кроме того, речь идет не только о производстве оружия и боеприпасов, но и других военных изделиях, например, обмундирования и экипировки.
По мнению Перенджиева, участники референдума имеют право на самоопределение. Он подчеркнул, что большинство жителей территорий, на которых проходят референдумы, считают себя русскими. С момента провозглашения Украиной своей независимости эти люди находились «под властью бандеровской оккупации».
«Именно в России они будут ощущать себя полноценными людьми и реализовывать свои интересы. Им никто не будет навязывать свою веру, они смогут говорить на своем родном языке, одним словом – находиться комфортной социальной среде. Референдум – это как раз освобождение от бандеровской оккупации. Проведение референдума – это подлинная свобода и демократия. У людей должен быть выбор, как им жить, как развивать свою культуру и просто свободно выражать свои мысли», – подчеркнул собеседник, добавив, что присоединение к России поможет этим территориям «защититься от насилия киевского режима».
Военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин назвал мужественным решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию. «Это решение направлено на защиту суверенитета и независимости нашего государства, защиту жизни наших братьев на территории Украины», – считает Литовкин.
По его словам, жители Донбасса и освобожденных территорий Украины «выстрадали решение о референдуме после восьми лет того, что их расстреливали просто из всех видов вооружения». «Поэтому их можно только поддержать и по результатам референдума принять эти республики в состав Российской Федерации», – убежден эксперт.
Проведение частичной мобилизации стало одной из мер по защите суверенитета и независимости России, добавил военный обозреватель. Он особо подчеркнул, что под призыв попадут бывшие военные, речь не идет ни о срочниках, ни студентах, «ни даже о тех ребятах, которые работают на оборонных предприятиях».
Частичная мобилизация в России была объявлена в среду. Согласно указу президента, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Кремль отреагировал на решение Белоруссии закрыть экспорт промтоваров
Россия и Белоруссия являются союзными государствами, основа взаимоотношений стран достаточно прочная, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Минска запретить вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров.
«Безусловно, это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать. Все-таки у нас союзные государства, но понятно, что союзное государство не отменяет суверенитета, ни России, ни Белоруссии, но все-таки основа наших отношений достаточно прочная для того, чтобы в конструктивном ключе все эти вопросы обсуждать», – приводит его слова РИА «Новости».
В соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии от 20 сентября № 630, с 23 сентября вводится запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры.
В перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и ряд других видов продукции.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Он сообщил, что одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве. «Думаю, мы решим этот вопрос», – приводит его слова БелТА.
Кремль ответил на призыв Пекина возобновить переговоры с Украиной
Россия исходит из духа общения глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД КНР Вана И по Украине.
«Мы исходим прежде всего из того духа, который, собственно, господствовал на последней встрече президента Путина и председателя Си в Самарканде, на полях саммита ШОС. Это была очень важная, очень содержательная встреча», – сказал Песков. Так он прокомментировал прозвучавший накануне призыв главы МИД Китая к России и Украине возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что именно это является для России ориентиром, она дорожит отношениями с Китаем и намерена и далее продвигать их по всем направлениям.
Отвечая на вопрос об идее, высказанной МИД Китая, Песков перенаправил вопрос в МИД России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной». Зеленский также требовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН. При этом Китай заявлял, что Россию невозможно лишить ее роли в ООН.
Президент России Владимир Путин рассказал ранее, что после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева «весьма позитивно» реагировали на предложения российской стороны. Однако «мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности, Украину стали еще больше накачивать оружием», констатировал российский лидер.
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Названа возможная дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября, назначено протокольное мероприятие, заявили в парламенте.
По словам источника, по уровню организации мероприятия 30 сентября можно предположить присутствие на нем первого лица, передает РИА «Новости».
Он также не исключил, что «будет оглашено послание президента Федеральному собранию». По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.
Ранее в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на осень.
Глава МИД Белоруссии заявил о готовности Минска к диалогу с Западом
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Белоруссия готова вернуться к диалогу с Западом, несмотря на оказываемое им санкционное давление, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Пора бы уже странам Запада внять здравому смыслу и вернуться к диалогу и сотрудничеству [c Белоруссией]. Беларусь даже в нынешней ситуации готова к такому равноправному диалогу и взаимодействию, но без всяких предусловий и давления», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства Белоруссии ТАСС.
Макей выразил уверенность в том, что республика выстоит в условиях санкций Запада. «Многие подсанкционные страны, например Беларусь и Россия, во многом являются самодостаточными. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов и еще большей региональной интеграции. Поэтому не может быть сомнения в том, что мы выстоим», – сказал белорусский министр. «Точно так же, как выстояла свободолюбивая Куба, находящаяся под незаконными санкциями уже более шести десятилетий», – подчеркнул он.
При этом глава белорусского МИД констатировал, что «санкции привели к двум негативным последствиям, которые их инициаторы вряд ли предвидели». Во-первых, уточнил Макей, «они сократили поставки удобрений и продовольствия из подсанкционных государств». «В результате от этого страдают беднейшие люди в развивающихся странах. Достаточно сказать, что цены в этих государствах за последние полгода выросли на 300%, а дефицит удобрений в Африке составляет более 2 млн тонн», – отметил министр. Во-вторых, продолжил он, «что поистине анекдотично, санкции через эффект бумеранга поразили сам Запад». «И, как бы кто ни хорохорился сегодня, обычным людям в Европе придется мерзнуть предстоящей зимой», – сказал глава МИД Белоруссии.
В субботу Белоруссия запретила на полгода вывоз зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В число товаров, запрещенных к вывозу, вошли пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другие наименования.
Кроме того, с 23 сентября Белоруссия запретила экспорт более 250 видов промышленных товаров, включая железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другую продукцию.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Он сообщил, что одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве. «Думаю, мы решим этот вопрос», – приводит его слова БелТА.
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Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Такое совещание состоится впервые после объявления главой государства о начале частичной мобилизации.
«В середине дня он [президент] планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Минск призвал Москву обновить Концепцию безопасности Союзного государства
Необходимо обновить Концепцию безопасности Союзного государства, учитывая новые вызовы и угрозы, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что в 2021 году была утверждена новая Стратегия национальной безопасности России, а в 2022 году «завершается работа» над Концепцией национальной безопасности Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
По его словам, пора «подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», поскольку Россия и Белоруссия «вместе нарабатывают механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности» двух стран.
Напомним, глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов. Он также отметил, что «существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства».
Белоруссия запретила на полгода вывоз зерновых из страны
Белорусские власти объявили о запрете на вывоз зерновых с 24 сентября, соответствующее постановление принял совет министров республики.
«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Белоруссия в государства–члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее – товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Белоруссия в государства, не являющиеся государствами–членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», – цитирует документ РИА «Новости».
В число товаров, запрещенных к вывозу, вошли пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другие наименования. Всего в списке числится 19 зерновых.
Ранее Белоруссия ввела запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров. В Кремле отметили, что страны являются союзными государствами, но это не отменяет суверенитета ни одной из стран.
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Очень важно, что, сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости», – передает ТАСС текст телеграммы.
Глава государства отметил, что праздник Рош ха-Шана «обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий, – гуманизму, благочестию, милосердию», а также вдохновляет на свершение добрых дел.
Путин пожелал российским евреям «здоровья, душевного тепла и по-настоящему праздничного настроения».
Пескова спросили о присутствии Путина на патриотической акции на Манежной площади
Президент Владимир Путин в пятницу не планирует посещать патриотическую акцию на Манежной площади, у него запланирована целая серия встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч. Он, к сожалению, не сможет», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
В день старта референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Общероссийский народный фронт проводит в Москве митинг «в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины».