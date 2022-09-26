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Режим ограничения полетов на юге России продлен до 2 октября
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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 2 октября, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 октября», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
Ранее режим ограничения полетов на юге России был продлен до 22 сентября.
Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
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Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.
«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах. С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», – передает РИА «Новости» слова Селаковича.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента США Джо Байдена не вмешиваться в дела региона и прекратить спекуляцию вокруг проводимого референдума.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
В результате ракетного удара со стороны украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», – приводит его слова ТАСС.
Стремоусов отметил, что он находился в гостинице, ударили прямо по ней. «Опять же, там нет никаких военных объектов», – добавил он.
Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом.
В воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия
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У американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США.
Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других», передает ТАСС со ссылкой на CBS.
«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.
Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию».
Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях», передает РИА «Новости».
США считают, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран. Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, «у украинцев есть все права вернуть их».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
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Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией после референдумов
Переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.
«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский призвал США оказать помощь Украине. Он отметил, что сейчас Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов «на поддержание бюджета».
Ранее ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Взятый в плен боец ВСУ рассказал о защите Третьего рейха от «грязи»
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Боец украинской 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, шеврон которых носит президент Украины Владимир Зеленский, сообщил, что сослуживцы спокойно восприняли его татуировки с нацистскими символами.
Взятый в плен «вагнеровцами» украинец из «Черных запорожцев» заявил: «Я противник социальных норм, которые портят культуру Украины, против пропаганды наркотиков, алкоголизма, все, что одурманивает». По его словам, «этот меч (татуировка) – еще во времена Третьего рейха инструмент жесткого правления, который не допускал всю эту грязь в культуру», передает РИА «Новости».
В бригаде о его татуировках с нацистскими символами «ничего не говорили, ничего не комментировали». Как заявил пленный, «пока на службе был, все относились к этому нейтрально». Он уточнил, что родом из Лисичанска и добровольно пошел на службу в украинскую армию в 2019 году.
Напомним, Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке. Позднее он удалил фото. СМИ сообщали, что Зеленский в Изюме Харьковской области носил шеврон данной бригады с надписью «Украина или смерть» – это украинский вариант символики третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова».
Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона признали терактом
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
«Ракетный удар по гостинице – это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.
Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела погиб экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
Посол в Канаде отказался поступать «не по-русски»
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Российский посол в Канаде Олег Степанов во время эфира на канадском телеканале отказался осудить специальную военную операцию на Украине.
Ведущий CTV предложил Степанову осудить СВО и призвать Москву к ее прекращению. Степанов ответил: «Если вы серьезно об этом спрашиваете, то я скажу, что это не по-русски, когда твоя страна делает то, что правильно, и я уверен в том, что это правильно, каким-либо образом отделять себя от своей страны, от своей армии», – передает ТАСС.
Степанов подчеркнул, что в его семье «множество поколений служили Родине – Российской Империи, Советскому Союзу и Российской Федерации», они «служили в Вооруженных силах» и «участвовали в войнах». Как рассказал посол, некоторые его «предки из Луганска и Луганской области», он «прекрасно осведомлен о ситуации там, о первопричинах этого конфликта, о том, что там происходило 2014 году, в 2015 и в феврале нынешнего года».
«Поэтому и я сам лично, и как посол, могу заверить вас, что и я, и все мои коллеги в посольстве – мы всегда вместе со своей страной, и среди российских дипломатов в Канаде нет предателей», – сказал Степанов.
Комментируя возможность переговоров Москвы с Киевом, он заявил, что «была вполне реальная попытка урегулирования конфликта в Стамбуле». Однако страны Запада «приказали Зеленскому и его команде свернуть переговоры и одновременно с этим случилась трагедия в Буче, буквально через два-три дня». Как подчеркнул Степанов, цели СВО «по защите людей Донбасса и тех, кто не хочет себя ассоциировать с украинским режимом, который они считают нацистским», а также по «демилитаризации и денацификации» Украины будут выполнены.
Если на Украине провести денацификацию, демилитаризацию и «внутреннюю реформу», то «меньшинству и большинству» жителей страны, «половина» из которых «говорит на русском языке», будет «гарантировано соблюдение их демократических прав», заявил он.
«Будет точно так же, как и здесь, в Канаде. Например, в Квебеке говорят на французском, а в Онтарио говорят как на английском, так на французском. И это конституционное право и является одним из основных прав человека – вырасти и жить в родной для себя языковой среде», – сказал посол.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР
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На артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».
«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.
Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».
Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.
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Эксперт объяснил истеричные попытки Киева сорвать референдумы
Заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
«Украина запросила проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Референдумы идут третий день. Ажиотаж, несмотря на колоссальное давление, угрозы и попытки срывов со стороны украинских властей, не спадает. Руководство Украины, наконец, начинает понимать, что проиграло. Хотя проиграло оно еще восемь лет назад, сначала запретив русский язык, образование, культуру, а затем объявив войну против «существ», выражаясь языком высшего руководства Украины, Донбасса», – заявил Наумов в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По его словам, выступая вчера на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил высокому собранию об одном из интервью Владимира Зеленского 2021 года, в котором он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими ради блага детей и внуков «уходить» в Россию. «Жители упомянутых регионов сейчас так и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – заключил Лавров.
«Прямое волеизъявление граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. Находящиеся в этих регионах наблюдатели и представители СМИ отмечают воодушевление, с которым люди участвуют в референдумах. Истерика киевского режима будет лишь нарастать по мере осознания своей беспомощности и неизбежного поражения», – заявил Наумов.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что украинские провокаторы в социальных сетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают украинские войска открывать по ним огонь.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Сатановский: Промежуточная задача Третьей мировой войны – ликвидация России
Частичная мобилизация в России является мерой по защите нашего суверенитета и независимости, поскольку Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«У нас идет Третья мировая война, у которой промежуточная задача – ликвидация России как таковой. Уже давно расписано на какие куски она должна развалится <…> Причем все делается на наших глазах, и не видеть этого – серьезный идиотизм или предательство. Это уж как посмотреть. Я склонен ко второму», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сатановский также прокомментировал референдумы о вхождении в состав России, подтвердив, что для этих территорий это способ защитить свои жизни от украинских властей. «А что делать, если иначе не получается. Минские соглашения никто выполнять не хочет, Минск 2 никто выполнять не собирался. Нормандский формат – абсолютная чепуха, по которому нас просто надули. Тут выхода нет. Все соглашения подписаны восемь лет назад. Так их же никто не выполнял», – подчеркнул он.
Кроме того, политолог одобрил упрощение получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт с ВС России, отметив, что по всему миру много желающих приехать в Россию в качестве бойцов интербригад.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
Кадыров обратился к уклонистам с Кавказа
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что уклоняющиеся от мобилизации россияне не могут называть себя мужчинами. По словам Кадырова, особенно его удивляют уклонисты с Кавказа.
«Все чаще думаю о бегущих уклонистах. Вправе ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!», – приводит слова Кадырова grozny.tv.
Он заявил, что его особенно удивляют некоторые мужчины на Кавказе: «Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?». Он призвал понять, что «с помощью действующих на Украине фашистов хотят разрушить именно нашу страну».
«Родина в опасности. Десятки миллионов россиян даже не представляют, сколько раз над нашим государством за последние 20 лет нависала угроза. И только благодаря четкой и грамотной политике президента России Владимира Путина у них этого не получалось», – заявил Кадыров.
Кадыров подчеркнул, что специальная военная операция на Украине – это необходимая мера, ведь даже в том случае, если бы Россия оставила Крым, Запад продолжил бы давление. По мнению главы Чечни, делать это будут через украинские нацистские формирования, пока они существуют.
«Я вам даю слово, если мы не отстоим свои интересы, худо будет всем россиянам. Мы потеряем суверенитет и независимость России, а после враги придут в каждый дом. Решайте сами, а мы, чеченцы, страну свою будем защищать и выполнять приказ президента страны!» – сказал он.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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В Минобрнауки допустили призыв студентов частных вузов по частичной мобилизации
Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут попасть под частичную мобилизацию. Минобрнауки России ведет консультации по данному вопросу, сообщили на горячей линии министерства.
«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», – приводит слова источника ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Российские хакеры выложили в Сеть данные 1,5 тыс. сотрудников разведки Украины
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Хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовала в интернете данные более чем 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки Украины, сообщают информационные агентства.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах подтвердил актуальность представленных данных. Информация касается сотрудников украинской разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, включая США, Францию, Италию, Германию, Польшу. Опубликованы данные, относящиеся к разведчикам, действующим в представительствах ООН, ЕС и НАТО. Также опубликована информация о более чем 40 базах СВР Украины, включая законспирированное учебное заведение. Хакеры пояснили, что получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, после чего сопоставили их и нашли совпадения. Данные опубликованы на сайте «Немезида».
Напомним, участник российской хакерской группы на условиях анонимности сообщил, что хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об украинской армии российским военным. В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
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