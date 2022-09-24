В Германии указали на необходимость покупать газ у России

ФРГ не способна обойтись без российского газа, потому Берлину необходимо экономическое сотрудничество с Москвой после завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить украинский конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать», – сказал Кречмер в интервью газетам группы Funke, передает РИА «Новости».

По его словам, мировое сообщество должно выступить за урегулирование конфликта дипломатическим путем. Действующий же курс Берлина может завершиться тем, что после разрешения украинской проблемы у ФРГ не будет возможности покупать российский газ.

«Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России», – подвел итог политик.

Ранее в сентябре стало известно, что немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые с 2 сентября.