Депутаты «Единой России» начали записываться добровольцами на фронт

Региональные и муниципальные депутаты «Единой России» принимают решение отправиться добровольцами на фронт, в Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат народного Хурала Намсарай Намсараев.

Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова, которая также возглавляет Медвежьегорскую ЦРБ.

От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата «Единой России» – Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения – Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района – Артем Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района – Александр Немец.

В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Сергей Мишин.

Депутат Госдумы от ЕР, возглавляющий «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что готов встать в строй по призыву Минобороны.

«Часть отрядов сейчас находится на переформировании и восстановлении боеспособности. Активно воюют сейчас на фронте два линейных батальона и три отряда. И сейчас я готов по призыву Минобороны встать в строй федеральных силовых структур», – отметил он.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их в зону СВО. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения партии Сергей Сокол. Их заявления будут в ближайшее время рассмотрены Минобороны.