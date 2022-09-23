В посылке в логистическом центре в Новой Москве обнаружили мину

Автоэксперт назвал военные преимущества российских автомобилей над иномарками

«Ставить на военный учет нужно те машины, которые могут в боевых условиях быть простыми и неприхотливыми. Нужны те, которые заводятся с ключа, имеют механическую коробку передач, а также являются очень простыми, надежными и их можно в боевых условиях отремонтировать», – рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Ставить на учет в военкомате внедорожники или другие автомобили, находящиеся в частной собственности, не надо, говорит Радько. Он отмечает, что между ГИБДД и Минобороны обмен информации осуществляется в автоматическом порядке. «Военный комиссариат сразу же получит данные о внедорожнике от ГИБДД», – поясняет эксперт. По его словам, такая практика была введена еще в советское время: тогда на военный учет ставились все авто без исключения: и находящиеся на балансе народного хозяйства, а также собственный автотранспорт граждан.

Эксперт объясняет, что если в стране будет объявлено военное положение, срочной мобилизации будут подлежать все коммерческие виды транспорта: грузовики, автобусы, прицепы, трактора, легковые автомобили и прочий колесный автотранспорт. Однако реквизировать авто будут только при особенных обстоятельствах, например, при острой нехватке транспорта при создании новой воинской части.

«В теории, ставить на военный учет нужно те машины, которые могут в боевых условиях быть простыми и неприхотливыми. Мобилизовать дорогущие Lexus или Bentley – бессмысленно, в боевых условиях они совершенно бесполезны. Нужны те, которые заводятся с ключа, имеют механическую коробку передач, а также являются очень простыми, надежными и их можно в боевых условиях отремонтировать, на них есть запчасти. Например, автомобили марки УАЗ», – считает Радько.

Иномарки, по его мнению, для таких целей не годятся, поскольку в полевых условиях их крайне трудно починить. Также бесполезны будут и элитные бронированные автомобили, поскольку практика показывает, что они могут защитить от нападения стрелка-киллера, но от боевого оружия такая броня, как правило, не помогает.

В июле 2018 года Министерство обороны предлагало ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД