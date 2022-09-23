Лукашенко ответил на слухи о мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем предположения в отдельных оппозиционных ресурсах, что вслед за Россией мобилизация будет объявлена и в республике.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов (государственные СМИ – прим. ВЗГЛЯД) бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать [напряженную] ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», – приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике нет нужды для мобилизации, так как белорусы готовы дать отпор силовым блоком «составом мирного времени».

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

На ваш взгляд Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации? Да

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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