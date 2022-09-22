Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за электроэнергию

Хозяин гостиницы на Сицилии обратился в больницу после того, как получил счет за энергию, который вырос почти в десять раз и составил 83 тыс. евро, сообщило издание Giornale di Sicilia.

Счет на 83 тыс. евро владелец отеля на Сицилии Давиде Беллиттери должен оплатить до 9 октября. По его словам, месяцем ранее эта сумма не превысила и девяти тысяч. Подобные расходы, отмечает предприниматель, грозят закрытием отеля с 1 октября, передает РИА «Новости».

«Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения», – заявил отельер после того, как его привели в чувство в больнице, где он получил нужные капли и шесть часов пробыл под наблюдением врача.

Уже с больничной койки Беллитерри обратился к адвокатам, которым предстоит разобраться в обоснованности претензий энергетической компании. Помимо расходов на представленную энергию, оператор внес в платежку траты на установку нового счетчика взамен сгоревшего.

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