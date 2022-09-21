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В Госдуме рассказали, что произойдет на фронте после объявления мобилизации
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После объявления мобилизации в России армия на фронте увеличится в три раза, заявил российский политолог, депутат Госдумы Сергей Марков.
Он заявил, что в среднем армия получит по 2 тыс. добровольцев с региона, 300 тыс. мобилизованных, написал он в Telegram-канале.
Также Марков добавил, что армия пополнится добровольцами из иностранцев, которые после года службы в армии России получат российское гражданство, а также добровольцами из числа заключенных.
«Итого армия России получит от 500 до 600 тыс. человек. Это значит, что на фронте она увеличится в 3 раза и не только снимет нынешнее двукратное преимущество армии Украины, но и будет в полтора раза больше. Это позволит армии России быстро вести наступление и быстрее завершить войну», – заключил Марков.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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Путин объявил частичную мобилизацию
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Президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
«НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Президент России заявил, что он выступает за защиту суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин.
Мобилизация начинается с 21 сентября.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Макрону отказали в разговоре с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон запросил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако ему было отказано.
Разговор с французским лидером может состояться через несколько дней, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Кремль.
Предыдущий разговор глав государств состоялся 11 сентября. Путин в ходе разговора акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Опубликованы подробности указа о частичной мобилизации
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Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, следует из опубликованного указа президента Владимира Путина.
«Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту», – передает ТАСС текст документа.
Указ также устанавливает, что денежное содержание мобилизованных «соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту».
Там указано также, что контракты о прохождении службы в Вооруженных силах России будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.
«Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом», – говорится в документе.
Частичная мобилизация объявлена в России уже с сегодняшнего дня.
«Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в документе.
Там указано также, что мобилизованные граждане и контрактники могут быть уволены из армии в период действия частичной мобилизации по возрасту, состоянию здоровья или в связи с судебным приговором.
«Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ: по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы», – написано в указе.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября
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Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.
В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
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Путин: Не можем отдать близких людей на растерзание палачам
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Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам, заявил президент Владимир Путин.
«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – заявил Путин в обращении.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о частичной мобилизации
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Министр обороны Сергей Шойгу распорядился приступить к исполнению указа президента о частичной мобилизации.
«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска отданы», – заявил Шойгу.
По словам министра, задания по обеспечению частичной мобилизации определены для всех регионов.
«Сегодня президентом подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы», – передает его слова РИА «Новости».
Министр обороны также поручил командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению призыва граждан по мобилизации.
Он призвал своевременно оповещать граждан в условиях частичной мобилизации и усиления противодействия провокациям.
«Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан», – сказал министр
Кроме того, он пояснил, что «мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях».
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Путин: В ход против России пошел ядерный шантаж
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Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении.
«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», – передает ТАСС слова Путина.
«В ход пошел и ядерный шантаж», – подчеркнул он.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Путин напомнил Западу о военном превосходстве России
Президент России Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.
«Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – заявил Путин в обращении к россиянам.
В своем обращении он также заявил, что вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно.
«В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно», – заявил президент.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Путин: Запад намерен разобщить и уничтожить Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что целью Запада является разобщить и уничтожить Россию.
«Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России. Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну, хочет распада России на множество враждующих между собой областей», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав её, эту войну, ещё в 2014 году, используя вооружённые силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота», – говорится в обращении Путина.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Путин: Российские военные грамотно действуют в ходе СВО
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Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, заявил президент Владимир Путин.
Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются.
«Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, главные цели спецоперации остаются неизменными.
«Ее главные цели, освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются», – сказал Путин в обращении к россиянам.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Путин напомнил, в чем заключается секрет благополучия России
В основе благополучия России лежат единство и дружба народов страны, заявил президент Владимир Путин на праздничном мероприятии по случаю 100-летия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
«Известная горская пословица гласит: «Иметь верного друга – счастье». В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства поздравил жителей республик, и выразил уверенность, что они приложат максимум усилий для эффективного экономического и социального развития регионов.
Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах
Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», – цитирует его ТАСС
Кроме того, он пообещал безопасное их проведение.
«Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – сказал глава государства.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что у России осенью могут появиться четыре новых региона.
Путин назвал «хотелками» Запада заявления об уходе от углеводородов
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами назвал «хотелками» Запада прогнозы о скором «уходе» от углеводородов, хотя и не исключил, что в отдаленном будущем традиционные энергоносители могут отойти на второй план.
«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, – а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, – то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции [в энергетике]», – передает ТАСС слова Путина прокомментировавшего планы по созданию высокотемпературного газового реактора нового типа, где охлаждение будет производиться не водой, а гелием.
По словам участников встречи, такие реакторы являются ключом к получению водорода с низким углеродным следом.
Напомним, в ноябре 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Газпромом и при участии МИД проработать вопросы о возможности экспорта в Евросоюз водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем.
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Путин: Запад превратил украинский народ в пушечное мясо
Президент Владимир Путин уверен, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
Выступая в среду с телеобращением, глава государства заявил о планах Запада развалить Россию на множество воюющих между собой частей. «И такие планы они вынашивают давно», – передает ТАСС слова Путина.
«Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее – эту войну – еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота», – отметил президент.
По его словам, политика запугивания и насилия в Донбассе со стороны Украины принимает все более варварские формы.
«Политика запугивания, террор, насилие [в Донбассе со стороны Украины] принимают все более массовые, страшные, варварские формы», – заявил российский лидер.
Путин также заявил, что украинские формирования действуют фактически под командованием натовских советников.
«Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников», – заявил Путин.
По его словам, уже после начала специальной военной операции Киев реагировал на предложения России позитивно, но мирное решение не устраивало Запад.
«Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Он отметил, что эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России и ее интересов.
«Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности, Украину стали еще больше накачивать оружием», – сказал Путин.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.