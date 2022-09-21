Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября Опубликованы подробности указа о частичной мобилизации 21 сентября 2022, 09:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, следует из опубликованного указа президента Владимира Путина. «Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту», – передает ТАСС текст документа. Указ также устанавливает, что денежное содержание мобилизованных «соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту». Там указано также, что контракты о прохождении службы в Вооруженных силах России будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. «Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом», – говорится в документе. Частичная мобилизация объявлена в России уже с сегодняшнего дня. «Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в документе. Там указано также, что мобилизованные граждане и контрактники могут быть уволены из армии в период действия частичной мобилизации по возрасту, состоянию здоровья или в связи с судебным приговором. «Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ: по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы», – написано в указе. Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Новости СМИ2

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022, 09:02

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Президент России заявил, что он выступает за защиту суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее. «Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин. Мобилизация начинается с 21 сентября. Макрону отказали в разговоре с Путиным 20 сентября 2022, 19:39

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент Франции Эммануэль Макрон запросил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако ему было отказано. Разговор с французским лидером может состояться через несколько дней, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Кремль. Предыдущий разговор глав государств состоялся 11 сентября. Путин в ходе разговора акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. Новости СМИ2 Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября 21 сентября 2022, 09:17

Фото: 1tv.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении. «Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина. По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу. В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию. В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной. Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут. Путин призвал изучать западную военную технику на Украине 20 сентября 2022, 14:54 Текст: Вера Басилая

Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его словам, на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО, Россия должна их изучать и совершенствовать свою технику, передает ТАСС. «Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», – заявил Путин. Он отметил, что представители ОПК сами выезжают буквально на передовую. «И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», – отметил президент, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России. Новости СМИ2 Путин: В ход против России пошел ядерный шантаж 21 сентября 2022, 09:05

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении. «В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», – передает ТАСС слова Путина. «В ход пошел и ядерный шантаж», – подчеркнул он. В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной. Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут. Путин: Не можем отдать близких людей на растерзание палачам 21 сентября 2022, 09:09

Фото: 1tv.ru

Текст: Вера Басилая

Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам, заявил президент Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – заявил Путин в обращении. Ранее президент объявил частичную мобилизацию. Новости СМИ2 Путин: Запад намерен разобщить и уничтожить Россию 21 сентября 2022, 09:06 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что целью Запада является разобщить и уничтожить Россию. «Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России. Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну, хочет распада России на множество враждующих между собой областей», – цитирует РИА «Новости» Путина. Путин напомнил, в чем заключается секрет благополучия России 20 сентября 2022, 20:14 Текст: Алексей Дегтярев

В основе благополучия России лежат единство и дружба народов страны, заявил президент Владимир Путин на праздничном мероприятии по случаю 100-летия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. «Известная горская пословица гласит: «Иметь верного друга – счастье». В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», – цитирует Путина ТАСС. Глава государства поздравил жителей республик, и выразил уверенность, что они приложат максимум усилий для эффективного экономического и социального развития регионов. Новости СМИ2 Путин: Российские военные грамотно действуют в ходе СВО 21 сентября 2022, 09:14

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, заявил президент Владимир Путин. Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются. «Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, главные цели спецоперации остаются неизменными. «Ее главные цели, освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются», – сказал Путин в обращении к россиянам. В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной. Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут. Ранее президент объявил частичную мобилизацию. Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах 21 сентября 2022, 09:11 Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах, заявил президент Владимир Путин в телеобращении. «То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», – цитирует его ТАСС Кроме того, он пообещал безопасное их проведение. «Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – сказал глава государства. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что у России осенью могут появиться четыре новых региона. Новости СМИ2 Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных России стран 20 сентября 2022, 14:49 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных России стран, речь идет о Новой Зеландии, Португалии, Кипре и Южной Корее. Российский лидер выразил сожаление, что отношения с Португалией пришлось остановить. «Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина. Путин также назвал неудовлетворительным нынешнее положение дел в отношениях России и Новой Зеландии, напомнив о сражениях в годы Второй мировой войны, когда Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским Союзом против нацизма. «Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным», – подчеркнул Путин. Ранее на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией. Путин выразил сожаление по поводу приостановки диалога с Португалией 20 сентября 2022, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия сожалеет, что диалог с Португалией остановлен, и надеется на выправление ситуации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. «Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина. «Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», – добавил он. Как заявил Путин, вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности пообщаться с послами иностранных государств более плотно. «К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать Россию, глубже познакомиться с ее историей и культурой. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вывести Португалию из-под антироссийского влияния. Новости СМИ2 Путин счел циничным отсутствие ответа ЕС на предложение России бесплатно передать удобрения 20 сентября 2022, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение России передать бесплатно развивающимся странам российские удобрения из европейских портов. «Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. [тонн] российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. По его словам, Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия. «Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров», – передает РИА «Новости» слова Путина. Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах. Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам. Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Пускепалиса 20 сентября 2022, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Сергея Витауто Пускепалиса», – говорится в телеграмме, направленной близким актера и коллективу театра. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Пускепалис был «бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером». «Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце – помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», – заключил он. Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Новости СМИ2 Путин напомнил Западу о превосходстве России по ряду компонентов над иностранной военной техникой 21 сентября 2022, 09:15 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – заявил Путин в обращении к россиянам. В своем обращении он также заявил, что вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно. «В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно», – заявил президент. Ранее Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября.