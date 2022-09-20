В Херсонской области попросили Путина поддержать выбор жителей после референдума

Путин пообещал дальнейшее сотрудничество с Кувейтом и Ливией

Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом и заинтересована в справедливом и устойчивом урегулировании в Ливии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причем не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.

Также президент заявил, что Россия заинтересована в справедливом и устойчивом урегулировании в Ливии, будет и далее поддерживать суверенитет этой страны.

«Заинтересованы в справедливом и устойчивом урегулировании затянувшегося в этой стране внутреннего конфликта. Россия будет и далее поддерживать суверенитет, территориальную целостность Ливии, помогать дружественному ливийскому народу отстаивать свое право на достойную жизнь, мир и безопасность», – приводит ТАСС слова Путина.

Ранее на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.

В Кремле проходит церемония вручения верительных грамот, в предыдущий раз такая церемония состоялась в декабре прошлого года. Путину вручат грамоты послы Кипра Кипрос Йоргаллис, Новой Зеландии Сара Мари Уолш, Португалии Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер и Южной Кореи Чан Хо Чжин. Все страны Евросоюза входят в список недружественных для России. Новая Зеландия, Южная Корея и еще ряд государств также входят в этот список.

Путин принимает и новых послов из ряда стран постсоветского пространства. В их числе – дипломаты из Армении Вагаршак Арутюнян, Белоруссии Дмитрий Крутой, Молдавии Лилиан Дарие. Кроме того, на церемонии присутствует посол Сербии Момчило Бабич.

Также президенту России вручат верительные грамоты послы из государств Азии (Монголии, Непала, Филиппин), Африки и Ближнего Востока (Алжира, Египта, Конго, Кувейта, Ливии, Мали, Сенегала, Судана, Танзании, Уганды), Латинской Америки (Венесуэлы, Колумбии, Уругвая).