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Брата президента избили в Чили
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В Чили группа людей напала на Симона Борича – брата президента страны Габриэля Борича, сообщил Университет Чили, рядом с которым произошло нападение.
Университет сообщил, что «в середине дня группа людей избила четырех членов нашего сообщества: Симона Борича… Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа». Подвергшихся нападению направили в больницу. В СМИ опубликовано видео того, как нападавшие наносят Боричу удары руками и ногами, тот оказывает сопротивление нападавшим. Три человека задержаны, передает РИА «Новости» со ссылкой на BioBioChile.
Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что чилийский лидер Габриэль Борич участвовал в «поджогах метро».
Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом
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«Не стоит недооценивать противника. Я думаю, что ВСУ собирались провести профессионально организованную операцию по захвату Запорожской АЭС, но наша разведка сработала четче и профессиональнее, поэтому украинцам не удалось совершить задуманное», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа Сергей Козлов, комментируя попытку украинского десанта высадиться на территории ЗАЭС.
«Поступающая информация о попытке захвата Запорожской АЭС – весьма противоречивая. Но вполне очевидно, что украинская сторона надеялась, что плацдарм будет захвачен. Обычно так и делается: идет штурмовой отряд, который захватывает плацдарм, а затем наращиваются силы», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.
«Вполне очевидно, с какой целью они это делают. Они хотели под шумок приезда миссии МАГАТЭ взять под контроль Запорожскую АЭС, чтобы все зафиксировали, что она находится под контролем украинских вооруженных сил. Тогда бы мы уже не смогли ничего предпринять, чтобы выбить оттуда ВСУ, поскольку это влечет высокие риски для безопасности станции. Кроме того, при попытке вернуть ее под наш контроль, на нас бы посыпались обвинения западных стран», – полагает собеседник.
«Вместе с тем была информация, что в составе украинского десанта были даже несколько британских офицеров. В целом это даже уже не секрет, что западные спецслужбы помогают украинскому командованию, – рассказал эксперт. – У британцев есть служба SAS – «Особая воздушная служба». Она считается элитной структурой, это раскрученный бренд, ее бойцы отличаются высоким уровнем подготовки». Правда, добавил Козлов, по словам самих сотрудников службы, за последние годы в Британии в целом довольно серьезно снизился уровень военной подготовки. «Лет двадцать назад представители этой службы мне рассказывали, что с большим уважением относятся к нашему спецназу. Но я не знаю, готовили ли они сейчас украинцев для этой операции», – отметил ветеран спецназа.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Вместе с тем в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил Рогов.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
В Финляндии заявили о провале украинского проекта
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Крушение планов Запада и НАТО на Украине означает провал украинского проекта, заявил финский политолог Йохан Бекман.
«Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», – передает РИА «Новости» слова Бекмана в беседе с «Украиной.ру».
При этом безрезультатность действий киевских военных уже повлияла на поддержку со стороны их союзников, указал специалист.
«Западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов», – отметил политолог.
Кроме того, Бекман добавил, что Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от НАТО оружием мирные города в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны: В районе ЗАЭС потоплены две самоходные баржи с десантом ВСУ
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Российские военные пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, в результате огневого поражения баржи потоплены.
«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что 1 сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на ЗАЭС посредством обстрела территории и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. «Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.
Кроме того, в 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану ЗАЭС, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских военных.
Помимо прочего, вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла»
Председатель совета директоров компании «Лукойл» 64-летний Равиль Маганов скончался в результате падения из окна Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве.
Отмечается, что Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже. В данный момент на месте происшествия работают правоохранители, причина произошедшего уточняется, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные соцсетей.
Представитель ЦКБ, в свою очередь, подтвердил факт гибели Маганова. «Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Напомним, в 2018 году в больнице № 40 Москвы за одну ночь сначала из окна четвертого этажа выпал 61-летний мужчина, затем со второго этажа выпала 91-летняя женщина, причем лечил обоих один врач.
Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию
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Министерство обороны России рассказало о подробностях утренней высадки украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.
Запорожские власти: Большая часть украинского десанта у ЗАЭС уже уничтожена
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«Зеленский и ВСУ хотели получить контроль над ЗАЭС к моменту визита миссии МАГАТЭ. Сейчас по противнику ведется плотный огонь. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщило, что диверсионная группа численностью до 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища и попыталась захватить АЭС.
«Массированные обстрелы начались в 5.30, а уже спустя полчаса в трех километрах от ЗАЭС на берегу Каховского водохранилища высадился украинский десант. Наши ребята быстро их вычислили, сейчас противник находится под плотным огнем, им не дают возможности даже поднять голову. Большая часть боевиков уже уничтожена», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сил для борьбы с противником хватает. Активно работает авиация, вертолеты, плюс минометные подразделения, спецназ. Наше преимущество безоговорочно. Это касается не только техники, но и людей, которые занимаются охраной объекта», – перечислил собеседник.
«Также было зафиксировано три прилета в 400 метрах от первого блока станции. Это очень близко. По предварительной информации, речь идет о 155-мм калибре западного образца. Удары уже традиционно наносились со стороны Марганца или Никополя», – отметил Рогов.
Собеседник также выразил уверенность в том, что это была умышленная провокация, связанная с приездом миссии МАГАТЭ. «Была попытка захватить станцию. Зеленскому и ВСУ было важно сделать это к приезду миссии МАГАТЭ. Они хотели показать, что ЗАЭС якобы находится под украинским контролем. Но это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – рассуждает он.
«Сейчас в Энергодаре напряженная обстановка. Массированные обстрелы ведутся уже несколько часов. Зафиксированы прямые попадания по жилым домам, разрушены два детских сада, магазины. Люди, очевидно, немного напуганы, испытывают тревогу. Что касается Запорожской АЭС, то она находится в рабочем состоянии, уровень радиации в пределах естественного фона», – заключил Рогов.
В четверг Министерство обороны России рассказало об утренней высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился 5-й энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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Путин назвал цели спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что миссия России – остановить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию, сказал он на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин назвал жителей Донбасса частью общего культурного пространства с Россией.
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При уничтожении украинского десанта на ЗАЭС захвачено трое пленных
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В Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В плен взято три человека (из украинского десанта), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», – заявил Рогов в эфире «Соловьев-Live», передает РИА «Новости».
По его словам, еще 12 человек из числа диверсантов все еще ведут боевые действия.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена.
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях
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Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них «закрыт», заявил представитель МИД ФРГ.
«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», – сказал представитель министерства РИА «Новости».
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
Напомним, польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики. Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
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Глава МИД Британии: Стратегически важно победить Путина на Украине
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, призвала продолжать вводить антироссийские санкции. Она также считает, что Украине нужно больше РСЗО и тяжелых вооружений, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», Трасс накануне приняла участие в предвыборных дебатах в Лондоне. Один из зрителей спросил ее, какие меры поддержки Украины она сможет обеспечить в должности премьера. «Украине нужно больше (РСЗО)... Нужно больше тяжелых вооружений, чтобы эффективно бороться с Россией», – ответила она.
По ее мнению, «стратегически важно победить Путина на Украине». Она также пообещала, что в случае победы на выборах первому позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и постарается посетить Киев как можно скорее.
Ранее Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
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Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и военными на Украине
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Между Владимиром Зеленским и украинскими военными зреет конфликт, скоро наступит развязка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом онлайн-уроке для всех школ и вузов страны.
«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться, или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, сейчас слово в конфликте между Украиной и Россией должны сказать сами украинцы, все зависит на Украине уже не от президента, зависит от военных, которые «погибают там, они видят, что это бесперспективно».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил упрекающим его в агрессии гражданам Украины, что Киев еще до начала военной операции фактически вел против Минска экономическую войну.
До этого Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса.
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В районе Энергодара высадился украинский десант
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В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение, сообщил глава администрации города Александр Волга.
«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», – передает РИА «Новости» его слова.
Информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT.
«Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу. Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства», – передает его слова ТАСС.
Между тем сообщается, что миссия МАГАТЭ выехала в Энергодар.
За прошедшие сутки Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда ждут миссию МАГАТЭ, подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
Напомним, в среду миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), прибыла в город Запорожье.
Тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа
Тринадцать государств-членов Евросоюза в настоящее время полностью или частично отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике.
«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», – передает РИА «Новости» слова Версдорфер.
По ее словам, риск перебоев в поставках «очень сильный и даже становится сильнее».
Ранее Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В РПЦ ответили на речь Штайнмайера об участии делегации из РФ в Ассамблее Всемирного совета церквей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 31 августа в своей речи перед участниками открытия Ассамблеи Всемирного совета церквей поставил под сомнение обоснованность участия делегации Русской Православной Церкви, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В выступлении президента ФРГ содержались ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь», – написал он в своем Telegram-канале.
Легойда назвал позицию Штайнмайера примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, а также вмешательством во внутренние дела Всемирного Совета Церквей, и попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего.
«Примечательно, что выступавший до г-на президента и. о. генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского Патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания», – отметил он.
По словам митрополита, такая публично выраженная позиция руководства ВСЦ, а также многочисленные обращения делегатов Ассамблеи ВСЦ из Германии и других государств в адрес делегации Русской Церкви свидетельствуют о том, что обвинения президента Германии против Церкви не имеют ожидаемой им поддержки.
«Надеюсь, что Всемирный Совет Церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия», – заключил Легойда.
Напомним, глава Германии во время своего выступления призвал участников Ассамблеи к критике в адрес представителей РПЦ, заявив, что руководители РПЦ ведут своих верующих «по ложному пути», поскольку не подвергают вместе с политиками Запада критике спецоперацию России на Украине.
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На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены 31 танк и более 350 военных ВСУ
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За последние сутки ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих, сообщает российское Минобороны.
«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Русские Тишки сорвано наступление ВСУ на Харьковском направлении, потери украинских военных составили более 50 человек.
«Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено», – добавили в министерстве.
Свыше 100 украинских военных и 15 единиц техники уничтожено ударами ВКС по пункту временной дислокации 93-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Часов Яр ДНР.
Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у Артемовска из-за больших потерь и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и ушел в тыл.
Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.
В районах Часова Яра и Артемовска уничтожены два пункта управления беспилотниками, в районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод гаубиц M777. Также ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой народной республики и Коломийцы Днепропетровской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области», – добавили в Минобороны.
У населенного пункта Безымянное в Херсонской области перехвачена «Точка-У», 48 снарядов РСЗО, 44 из которых – HIMARS. В районе Антоновского моста ПВО сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.
В среду Минобороны сообщало, что предпринятая попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.
Также ведомство отмечало, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
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