В Госдуме пообещали не оставлять безнаказанными преступления нацистов

В Ленинградском областном суде состоялось первое заседание по делу о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории региона в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.

В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За последние три года следователями СК России проведена работа в местах ранее не исследованных захоронений в городе Луге, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области, ведутся работы в парке «Сильвия» в Гатчине. Помощь в согласовании и проведении поисковых работ на территории государственного парка оказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко, которая также присутствовала в зале суда.

«За годы войны в Ленинградской области погибло порядка 450 тысяч мирных жителей, включая военнопленных. Среди них были и дети. Без слез очень сложно читать рассекреченные архивные документы, слушать воспоминания узников концлагерей, рассказы поисковиков, которые работали на территории региона и поднимали останки невинно убитых мирных жителей. Эти суды нужны не только для истории, а для лучшего понимания того, что происходит сегодня. Мы видим, как нацизм вновь поднимает голову на Украине. Но нынешние неонацисты должны знать, что у их преступлений нет срока давности. И они не останутся безнаказанными», – подчеркнула Занко.

Депутат также рассказала, что поиском свидетелей тех страшных преступлений занимается неравнодушная молодежь Ленинградской области и Волонтеры Победы. Они также будут помогать в организации суда и сопровождении в зал заседаний ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей.

«В ходе допросов очевидцев и жертв нацистских преступлений, поисковых мероприятий, изучения материалов Нюрнбергского трибунала, Ленинградского, Новгородского и ряда иных советских послевоенных процессов собран массив доказательств целенаправленного уничтожения, издевательств, угона в рабство и бессмысленного, не вызванного военной необходимостью, разрушения гражданских объектов на территории Ленинградской области», – сообщили в Следственном комитете РФ.

Во время судебного процесса впервые будут рассмотрены в полном объеме преступления против душевнобольных в Психиатрической больнице им. Кащенко и обнародованы факты выкачивания крови у детей в лагере в Вырице.

Суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. 8 сентября иск о признании факта геноцида мирных советских граждан во время Блокады Ленинграда подан в Санкт-Петербургский городской суд.

Следующее заседание суда по иску Ленинградской области состоится 21 сентября.